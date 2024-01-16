مدير عام تعليم نجع حمادى يستعرض مهام الموجه المقيم بامتحانات الشهادة الإعدادية





استعرض الدكتور عفت محمد وزيري، مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية شمال قنا ، مهام الموجه المقيم بلجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 للشهادة الإعدادية بمدارس إدارة نجع حمادي التعليمية، والمقرر انطلاق فعالياتها غداً الأربعاء 17 من يناير 2024، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، عقده مدير عام الإدارة التعليمية، بمسرح مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية، والذي استهدف الموجهين والموجهين الأوائل للمواد الدراسية، والأنشطة التربوية، المكلفين للقيام بأعمال الموجه المقيم بلجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، للعام الدراسي الحالي.

شهد فعاليات الاجتماع، عبد الرحمن نجيب، مدير التعليم الابتدائي، ومحمد عبد اللاه على، مدير تنسيق التعليم الابتدائي، و منتصر عبد الرحيم، عضو تنسيق التعليم الابتدائي، وعنتر حسن عبد اللاه، مدير المتابعة وتقويم الأداء، ومحمد فتحي المروانى، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأحمد فراج، وأحمد عبد الناصر أبو الدهب، مسئولا أمن الإدارة التعليمية.

وشدد مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، على ضرورة القيام بالمهام المكلف بها الموجه المقيم، والتي تستهدف فى الأساس الحفاظ علي سرية أسئلة الامتحانات، ومواجهة كافة أنواع وصور الغش خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، ومنع دخول أجهزة الهاتف المحمول، و الأجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب أو الملاحظين.





وأكد وزيرى، أهمية التواصل مع غرفة العمليات الفرعية المنعقدة طوال أيام الامتحانات بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان و الإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة، لإخطار غرفة العمليات المركزية بالمديرية.

كما أكد مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، ضرورة توفير المناخ الصحي و الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لدى الجميع ، تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس ودورات المياه، وتوفير جميع وسائل الأمان والسلامة للطلاب خلال الامتحانات، مع قيام الإدارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

جدير بالذكر أن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، تبدأ غداً الأربعاء 17 يناير وتستمر حتى 24 يناير 2024م.



