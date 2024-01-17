«قنا العام» يحصل على المركز الأول جمهوريًّا فى جراحات القسطرة المخية

قال الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، عن حصول مستشفي قنا العام علي المركز الأول في إجراء جراحات القسطرة المخية علي مستوي قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان.

وأوضح بدران، بأن جهود إدارة العلاج علي نفقة الدولة بقيادة الدكتورة رشا سليم، مديرة إدارة نفقة الدولة ومسؤول المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الإنتظار بالمديرية، بالإضافة لجهود فريق مستشفي قنا العام بقيادة الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، ساهمت فى تقديم الدعم الكامل لقسم القسطرة المخية بالمستشفى وذلك منذ بدء تنفيذ عمليات القسطرة المخية بالمستشفى فى سبتمبر ٢٠٢١.

وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى خطة مديرية الصحة في تنفيذ العديد من العمليات الجراحية الحرجة على يد الفرق الطبية ذات الكفاءة العالية، تخفيفاً علي المواطنين الراغبين فى الحصول على مثل تلك الخدمات والتى كانوا يحصلون عليها سابقا بالسفر خارج المحافظة.

وأكد بدران، دعم القيادة السياسية للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، فى ضرورة الإرتقاء بالمنظومة الخدمية داخل مستشفيات المحافظة.

وقدم وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، الشكر للدكتورة رشا سليم، المشرف العام علي المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الإنتظار، والدكتور محمد الديب، مدير المستشفى العام، وفريق المعاون على جهودهم المبذولة.





