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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توجيهات بسرعة إتهاء مشروع تطوير مستشفيات نجع حمادى وأبوتشت ودشنا وقنا الجديدة

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بسرعة الإنتهاء من أعمال التشطبيات النهائية وتوصيل جميع المرافق لمستشفيات نجع حمادي العام ودشنا وأبوتشت المركزي وقنا الجديدة من الكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عفده، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المستشفيات، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، السكرتير العام، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والدكتور محمد بدران، مدير مديرية الشئون الصحية.

 

 

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و قال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، إن محافظ قنا يتابع بشكل دائم معدلات تنفيذ المستشفيات، مع تقديم جميع أوجه الدعم للشركات المنفذة، وتذليل أى معوقات أمامها، في ظل اهتمام الدولة الكبير بالقطاع الصحى، باعتباره أحد أهم الملفات الهامة والحيوية التى تخدم حياة المواطنين.

 

كما حضر فعاليات اللقاء، كل من: عبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية، وممثل الشركة المنفذة لمشروع التطوير.

 

يذكر أن العمل يجرى بمستشفيات"نجع حمادى وأبوتشت ودشنا وقنا الجديدة" منذ سنوات، وجرى تسليم المرحلة الأولى من مستشفى نجع حمادى.

 

 

 

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