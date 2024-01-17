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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يناقش خطط عمل 2024 مع المكتب التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا

ترأس اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعًا موسعا، مع مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير المكتب التنسيقي للبرنامج، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة في إطار مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة من خلال البرنامج بالمحافظة، وخطط العمل خلال عام 2024.

وتضمن الاجتماع، عرض خطة تطوير وتمكين الادارة المحلية وتعزيز اللامركزية واطلاق استراتيجية التنمية المحلية المتكاملة 2030 لمحافظة قنا، و عرض تقديمي للموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة بمحافظة قنا. 

وجرى الاجتماع بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة والدكتورة أمل زكريا، مستشار وزير التنمية المحلية للتخطيط، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس محمد فرغلى، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور ربيع عبد البصير، مدير مكون التخطيط بالبرنامج والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ البرنامج بقنا، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وفريق مكون الاعتبارات البيئة والاجتماعية بوحدة التنفيذ البرنامج.

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و أكد محافظ قنا، الدور الهام لبرنامج التنمية المحلية والاستثمارات التي تم ضخها في مجالات البنية الأساسية ودعم التكتلات، وترفيق المناطق الصناعية، ودعم التنمية البشرية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً الشكر لفريق عمل البنك الدولي والمكتب التنسيقي، وأعضاء وحدة التنفيذ بالمحافظة، على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.

وأشار الداودي، إلي أهمية مشروعات برنامج التنمية المحلية، وما قدمه البرنامج من دعم لوجستي في تنفيذ أعمال البنية التحتية، والعديد من المشروعات التي تخدم المواطنين في كافة القطاعات، خاصه محور التنمية البشرية، وخلق طرق جديدة للتخطيط التشاركي، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل من خلال دعم التكتلات الصناعية المختلفة، مشيداً بتكاتف الجميع لتحقيق أهداف البرنامج، وما خلفه من تراكم للخبرات ساعدت المستفيدين من تطبيق العديد من المبادرات.

من جانبه وجه الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير المكتب التنسيقي للبرنامج، الشكر لمحافظ قنا على دعمه المستمر لتحقيق أهداف البرنامج، مشيداً بدور وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وما تحقق خلال الست سنوات الماضية، خاصه أن محافظة قنا كانت شاهداً على تطور البرنامج وبناء قواعده، والاستثمار في الكوادر البشرية، وهو ما جعل قنا نموذجاً فريداً يحتذى به لتنفيذ البرنامج في محافظات أخرى.

وأشار الهلياوى، إلى بعض الإنجازات التى أسهم فيها البرنامج وأهمها التغير التدريجى لدور الإدارة المحلية فى دفع عملية التنمية المحلية، حيث أنتج البرنامج عدد من الإصلاحات المؤسسية والهيكلية التى أسهمت فى تطوير الإدارة المحلية وتطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية على المستوى المحلى فى محافظات البرنامج والتى تبنتها الحكومة المصرية وبدأت فى تعميمها على المستوى الوطنى.

وتابع الهلباوى، ان هذه الإصلاحات تشمل إصلاح عملية التخطيط المحلى، وتبسيط وتحسين العمليات المتعلقة بخدمات المواطنين ورجال الأعمال، والية توزيع المخصصات المالية على كافة المستويات المحلية"المحافظة والمركز" وتحسين منظومة إدارة الأصول والعمل على تطبيق آليات الصيانة والتشغيل، وتعزيز الإيرادات الذاتية للإدارة المحلية، وتوسيع نطاق المنح مقابل الأداء على المستوى الوطني.

اجتماع محافظ قنا

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قنا التنمية المحلية صعيد مصر استراتيجية التنمية المحلية البنك الدولي التنمية البشرية

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