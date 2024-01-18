لعدم تواجدهم.. وكيل تعليم قنا يحيل 17 معلما بمدرسة دشنا الصناعية للتحقيق

أحال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، 17 من معلمى مدرسة دشنا الثانوية الصناعية، للتحقيق لعدم تواجدهم حال الزيارة رغم توقيعهم حضورا بالدفتر.

جاء ذلك خلال متابعة مدير تعليم قنا لانضباط أعمال الامتحانات لصفوف النقل بمدرسة دشنا الثانوية الصناعية، وبرفقته طارق نور الدين، مدير عام إدارة دشنا التعليمية، وأسامة قدوس، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتفعيل مشروع رأس المال بالمدرسة وتحسين مستوى النظافة بها، لظهور المدرسة بالشكل اللائق.

فى سياق آخر، شهد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فتح مظاريف الأسئلة بمدرسة السمطا بحري الإعدادية التابعة لإدارة دشنا التعليمية في ثاني يوم من انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية.

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا من الطلاب على مدى وضوح امتحان مادة الجبر وتطابقه مع مواصفات الورقة الامتحانية، مشدداً على الالتزام بجميع القرارات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحان وإحكام إغلاق أبواب المدرسة.