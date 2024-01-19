صحة قنا: 168 ألف جلسة غسيل كلوى للمرضى بالمستشفيات الحكومية خلال 2023

قال الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن إدارة الكلي الصناعي بالمديرية فى تقديم 168 ألف جلسة غسيل كلوي لمرضى الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية التابعة لمديرية الصحة فى 2023.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن عدد الجلسات التي قامت بها مراكز الغسيل الكلوي الخاصة التابعة لمديرية الصحة لـ 14650 جلسة غسيل كلوى، فيما تم تنفيذ 1350 جلسة غسيل كلوي للأطفال بوحدة الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفي قنا العام.

وأشار بدران، إلي رفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي قوص المركزي وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، ورفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى فرشوط المركزى، فضلاً عن تشغيل خدمات العلاج الطبيعي لمرضي الغسيل الكلوي بمستشفي حميات قنا خلال العام الماضي بما يدعم تكامل الخدمة الطبية للمرضي المترددين علي وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى.

وقدم وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، الشكر لجهود فريق الكلي الصناعي بالمديرية والمستشفيات ووحدات الكلي الصناعى على ما بذلوه من جهد وتفاني فى رعاية المريض وتقديم الرعاية اللازمة لهم.



وأوضح الدكتور محمد حمدي العديسى، مدير إدارة الكلي الصناعي بمديرية الصحة، بٱنه تم إدخال ٣١ ماكينة غسيل كلوي جديدة لمستشفي نجع حمادي العام و ٦ ماكينات غسيل كلوي لمستشفي أبوتشت المركزى، إضافة ٥ كراسي جديدة لمرضي الغسيل الكلوي لمستشفي قوص وأبوتشت.

وأشار العديسى، إلي جهود المديرية في رفع كفاءة العديد من وحدات الغسيل الكلوي لضمان استيعاب أكبر عدد من مرضي الغسيل الكلوي وتقديم أوجه الرعاية الصحية لهم، منها رفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي دشنا لإستيعاب ٤ ماكينات غسيل كلوي جديدة، رفع كفاءة وتجديد وحدة الغسيل الكلوى بمستشفي قنا العام.



وأضاف مدير إدارة الكلي الصناعي بمديرية الصحة، بأن المديرية لها جهود كبيرة في العمل علي توفير ماكينة بريزما فليكس والتي تعد الماكينة الأولي بالمحافظة والتي تعمل علي فصل البلازما وتنفيذ عمليات الغسيل الكلوي لمرضي العناية المركزة، مشيراً إلى فحص ٦٣ شكوي خلال العام من مرضي الغسيل الكلوي وإتخاذ الإجراءات السريعة لحلها وتلافيها.

ولفت العديسى، إلى أنه فى إطار الدعم الفني والتدريب للمسؤولين علي وحدات الغسيل الكلوي نظمت إدارة الغسيل الكلوي بالمديرية دورات تدريبية، استفاد منها الأطباء بوحدات الغسيل الكلوى، والصيادلة المسؤولين عن مخازن مستلزمات وحدات الغسيل الكلوي، وكذلك فنيين التمريض وفنيين التشغيل بتلك الوحدات.





