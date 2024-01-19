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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خدمات مجانية.. قافلة صحة قنا توقع الكشف على 887 مريضًا بقرية المحروسة

قافلة طبية بقنا
قافلة طبية بقنا

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".


قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ٨٨٧ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ١٨٣ حالة باطنة، ٦٢ حالة جراحة، ٤٨ حالة أمراض نساء وتوليد ، و ٢٣٤ حالة طب أطفال، و ١٩٥ حالة رمد و ٥٩ حالة تنظيم الأسرة و ١٠٦ أسنان ". فضلا عن صرف العلاج لهم بالمجان.

 

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وتابع عبدالباقى، كما أجرت القافلة فحوصات معملية لـ ١١١ حالة و ٢٦ حالة موجات صوتية و ٩ حالات أشعة عادية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد ٣٨ حالة، وإجراء خلع أسنان لـ ٢٠ حالة بعيادة الأسنان، وتحويل ٤ حالات تتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية للمستشفيات المتخصصة، وإنهاء إجراءات العلاج علي نفقة الدولة لـ ٢ حالة.


وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
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و أوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا ، بأنه على هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها ٣٦ مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية"الالتهاب الكبدي الفيروسي ، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور ، الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، الأمراض غير المعدية"الضغط ،السكر والسمنة"، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.

 

 

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