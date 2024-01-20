يتبع هيئة التأمين الصحى..افتتاح أول مركز لتنظيم الأسرة بقنا

أعلن عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، عن افتتاح أول مركز لتنظيم الأسرة تابع للتأمين الصحى فرع جنوب الصعيد بقنا، بعيادة الطلائع بالحصواية لتقديم خدمة لائقة لمنتفعى التأمين الصحي بمحافظة قنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف كمال، مدير عام التأمين الصحى فرع جنوب الصعيد بقنا والنائب مصطفي محمود والنائب محمد أحمد الجبلاوى، عضوا مجلسي النواب و الدكتورة غادة مسلم حفني، مديرة عيادات تأمين صحي محافظة قنا، والدكتور أحمد النقيب، نقيب الصيادلة.

أضاف عبد الباقى، بأن المركز يقدم خدمات تنظيم الأسرة للسيدات في سن الإنجاب، فضلا عن خدمات الصحة الانجابية، ويعد إضافة قوية لمنظومة الخدمات الطبية التي يقدمها فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بجانب مستشفيات مديرية الصحة والمستشفى الجامعى.

أكد المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، بأن الدولة تولي قطاع الصحة أهمية كبيرة من خلال توفير كافة الأجهزة والمعدات الطبية والكوادر البشرية، لتقديم خدمة طبية وعلاجية تليق بالمواطن المصري ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.

أشار عبدالباقى، إلى أن افتتاح مركز تنظيم الأسرة، يأتى ضمن مجموعة مراكز تابعة للتأمين الصحى، تحت رعاية الدكتور محمد ضاحى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى.