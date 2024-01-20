مد مهلة ترخيص خطوط سير سيارات السرفيس الجديدة بقنا

وافق اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، علي مد فترة المدة الممنوحة للسائقين الفائزين بقرعة الحصول على خطوط سير سيارات سرفيس داخل مدينة قنا وسيارات أجرة بين مدينة قنا والمراكز.



وقال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، إن المهلة تنطبق على مستلمى الخطابات من إدارة المواقف بالمحافظة للانتهاء من اجراءات ترخيص السيارة من 16 يناير الجارى حتى 16 مارس القادم.

وأضاف عبدالباقى، حيث كان من المقرر الانتهاء من الاجراءات 16 ديسمبر الماضى، وذلك في إطار إعلان المحافظة عن فتح باب التقديم للحصول على خطوط سير جديدة لسيارات الأجرة، لتدعيم خطوط السير ذات الكثافة بين مدينة قنا والمراكز المختلفة، والتى يوجد بها كثافات عالية للركاب ، وعدد محدود من السيارات.

وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، إلى أن اللجنة العليا لمواقف سيارات الأجرة سبق وأن وافقت علي تقليل شرط حمولة السيارة 14 راكب بدلا من 16 راكب للحصول على خط سير جديد، وذلك بناء على الطلبات المقدمة من قِبل عدد من السائقين.

يذكر أن محافظة قنا شهدت مد الكثير من المناطق، بخطوط سير جديدة، لتيسير عملية الانتقال للمواطنين، سواء داخل المحافظة أو بينها وبين المحافظات المجاورة.