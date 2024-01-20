استجابة للنواب|محافظ قنا يسمح لسيارتين بنقل ركاب «قفط وقوص» من أمام سيدى عبدالرحيم

لمنع التكدس فى المنطقة

وافق اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، على السماح لسيارتين ميكروباص علي مدار اليوم لنقل ركاب مركزى قفط وقوص من أمام مسجد سيدى عبد الرحيم بالتتابع لمنع التكدس فى المنطقة، استجابة لرغبة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأوضح محافظ قنا ، أن السيارات لابد أن تثبت الحضور في موقفيّ قفط وقوص بمنطقة "بورة الضبعة" خلف مسجد سيدي عبدالرحيم القنائى، قبل التوجه لمنطقة السيد.

وأضاف محافظ قنا ، أن هذا القرار جاء للتيسير على الركاب ورفع المعاناة عنهم، مع الحفاظ على السيولة المرورية بمنطقة السيد عبدالرحيم.

وأشار محافظ قنا ، إلى أن ذلك يأتى في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة منظومة مواقف السرفيس بالمحافظة للقضاء على المواقف العشوائية وما تسببه من زحام مروري والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن محافظة قنا نقلت عددًا من مواقف قفط وقوص من أمام منطقة السيد عبدالرحيم إلى منطقة بورة الضبعة، ضمن خطة تطوير، ما دفع أبناء مركزى قفط وقوص، للمطالبة بإعادة الموقف إلى مكانه المعتاد.