صحة قنا تناقش إمكانية زيادة القوى السريرية للعناية المركزة بالمستشفى العام

بحث الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إمكانية زيادة القوى السريرية للرعاية المركزة بمستشفى قنا العام، كخطوة أولى مبدئية ضمن الخطة المعدة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع بمديرية الصحة، بحضور الدكتور أشرف الأحمر، وكيل المديرية ومدير عام الطب العلاجى، وكلا من: الدكتور عبدالله حمدى، مدير إدارة المستشفيات و الدكتور أيمن السيد، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، و الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، والدكتور ماهر فؤاد، استشاري العناية المركزة بمستشفي قنا العام.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، أن الإجتماع بحث توفير القوى البشرية ومستلزمات التشغيل بقسم العناية المركزة بالمستشفى العام.

وأشار بدران، إلى أن الاجتماع جاء تنفيذاً لتعليمات الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة و السكان والدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، بشأن زيادة عدد أسرة الرعايات المركزة المتاحة للمواطنين بمستشفيات المحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، و اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، أن المديرية لا تألوا جهداً لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين، خاصة فى ظل تزايد واحتياج المواطنين لأسرة الرعاية المركزة فى الفترة الأخيرة.

