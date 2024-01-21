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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا تحقق معدل إنجاز 99.98٪ بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال العام الماضى

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة قنا

قال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن المحافظة نجحت في تحقيق معدل إنجاز بلغ ٩٩.٩٨٪ بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة خلال عام 2023، لتصبح بذلك محافظة قنا من أفضل الجهات الحكومية التابعة لمنظومة الشكاوى الموحدة في سرعة التعامل مع المشكلات المتنوعة وإنجازها.

وأضاف عبد الباقى، أنه تم تلقى6197 شكوي خلال عام 2023، منها 4659 شكوي فردية، و 1520 شكوي جماعية تم الرد عليها جميعا، وبلغ اجمالي الشكاوى المنفذة 6140 شكوى، فضلًا عن تنفيذ 98 شكوى واردة من فترة سابقة وتنوعت طبيعة الشكاوى ما بين شكاوى مواطنين وشكاوى خدمة مستثمرين وشركات مرافق وجهات حكومية وذوي احتياجات خاصة، ومجتمع مدنى.

 

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وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، إلي أن الجهاز التنفيذي للمحافظة تحت قيادة اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، يعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاته تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدائمة بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم.

وأكد عبد الباقي، أن محافظ قنا أصدر تعليمات مشددة بضرورة التزام الجهات المرتبطة بالمنظومة داخل المحافظة بسرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين في مختلف المجالات، التي لم تتوقف عند حد ما يتم تلقيه على المنظومة، بل يتمّ الرصد والتعامل مع تلك الشكاوى المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعى، مما كان له آثار إيجابية ملموسة لدى أصحاب تلك الشكاوى، الذين حرصوا على تسجيل عبارات الشكر والإشادة بجهود الحكومة في التعامل مع شكاوى المواطنين.

وتابع المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، أن زيادة معدل تلقى الشكاوى خلال العام الماضى، يعبر عن مدى فعالية المنظومة في الاستجابة للأحداث والشكاوى، كما أنها دليل واضح علي ثقة المواطنين فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى، والحد من أسباب تكرارها، كما يؤكد أن المنظومة أصبحت معروفة وقريبة من المواطنين.

 

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