محافظ قنا يبحث 90 طلبا وشكوى للمواطنين

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، صباح اليوم الثلاثاء، المواطنين بمكتبهما ، لبحث مطالبهم وشكواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، وذلك بحضور سمية حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

و قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا : إن محافظ قنا، استقبل 90 مواطنا من مختلف مراكز المحافظة ، عقد خلالها لقاءات فردية مع كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى ، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، و إرسالها فوراً لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، ولا يُخل باللوائح والقوانين.

وأضاف عبدالباقى، بأن ذلك يأتى في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم و توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

و وجه محافظ قنا، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التي تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، استمراراً لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

وأكد محافظ قنا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسى، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.