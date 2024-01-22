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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتفقد قافلة "ستر وعافية" بفرشوط

قافلة التحالف الوطنى
قافلة التحالف الوطنى بقنا

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، القافلة التنموية الشاملة " ستر وعافية" رقم 29 ، والتى ينظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى بمقر مدرسة فرشوط الابتدائية الجديدة، لتقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية، وتستهدف القافلة تقديم العديد من الخدمات الطبية والتوعوية والتموينية، فضلاً عن الأنشطة والفاعليات الترفيهية لأهالى محافظة قنا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

 رافقه خلال الجولة، النائب عبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ وأمين التحالف الوطني بمحافظة قنا، وأحمد الشاطر، نائب مدير العمليات بالتحالف الوطنى ومدير القافلة بقنا.

 

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وأوضح عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن القافلة تضم 22 عيادة طبية و 6 صيدليات ، ومكتب لقياس الضغط والسكر، وأنشطة توعوية، و 2 مكتب للكراسى المتحركة والأطراف الصناعية، و 3 لتقلى طلبات التمكين الإقتصادى، وكذا مكتب لحالات الغارمين، وأخر لبرنامج ملهم، بالإضافة إلى تنظيم كرنفال للأطفال، و 3 معارض للملابس تضم 2200 قطعة ، و 850 أغطية للشتاء " ألحفة وبطاطين "، و 1750 كرتونة مواد غذائية، و 2000 كيلو لحوم ، و 700 هدية للأطفال.

 

وقدم اللواء  محافظ قنا ، الشكر لمؤسسات المجتمع المدنى لمساهمتهم الجادة ، وحرصهم على مساندة الجهود التنفيذية لتقديم الخدمات المتنوعة التى تساهم فى رفع المعاناة عن كاهل البسطاء وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية التى تتماشى مع رؤية مصر 2030، مؤكداً أن الجمهورية الجديدة تشهد ملحمة غير مسبوقة من التكاتف والتلاحم لكافة قوى المجتمع لتوفير وتوصيل الخدمات المختلفة، وخاصة البسطاء والأولى بالرعاية داخل القرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

 

يذكر أنه شارك في قافلة التحالف الوطني نحو 17 كيانا من كيانات التحالف وهم " مؤسسة أبو العينين الخيرية، جمال الخارجي للتنمية المجتمعية، مؤسسة صناع الخير للتنمية، مؤسسة صناع الحياة مصر، بنك الطعام المصري، جمعية الأورمان، جمعية رساله مؤسسة راعي مصر للتنمية، الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، بنك الشفاء المصري مؤسسة الجود، مؤسسة أهل مصر، مؤسسة فاهم جمعية مصطفى محمود" بمشاركة أكثر من 1000 متطوع وموظف وتنفيذي.

 

 

قافلة التحالف الوطنى بقنا

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قنا القافلة التنموية الشاملة ستر وعافية التحالف الوطني رؤية مصر 2030 حياة كريمة مؤسسة أبو العينين الخيرية

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