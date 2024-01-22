خدمات مجانية.. صحة قنا تنظم قافلة طبية بقرية الصياد لمدة يومين

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، عن إطلاق القافلة الطبية الموسعة بقرية الصياد التابعة لإدارة نجع حمادي الصحية وذلك على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 24,23 يناير الجارى.

وأوضح بدران، أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة التي تنظمها مديرية الصحة بقنا في جميع قري ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتى تقدم بالمجان.

وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أن القافلة سوف تتضمن تنفيذ ندوات للتوعية الطبية حول الأمراض المختلفة وطرق التصدى لها والوقاية منها.

وأضاف بدوان، أن القافلة تأتى ضمن خطة الدولة "حياة كريمة " والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

ودعا وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، المواطنين إلى سرعة التوجه للقافلة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة والاستفادة من كافة الخدمات التى تقدمها القافلة.