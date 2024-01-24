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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم قوص بقنا ينظم مسيرة طلابية لتهنئة رجال"الحماية المدنية" بعيد الشرطة

مسيرة طلاب قوص
مسيرة طلاب قوص

ترأس عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية بـ قنا ، اليوم الأربعاء، وفد طلاب لتهنئة رجال الأمن بالتزامن واحتفالات عيد الشرطة الـ ٧٢ ، بالورود والحلوى.

 

رافقه خلال المسيرة عزت الشريف، مدير العلاقات العامة، وهبة العويضى، رئيس قسم التعليم الخاص وهانى أنيس، المسؤول الاعلامى لإدارة قوص التعليمية.

 

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و زار وفد تعليم قوص، مقر إدارة الحماية المدنية بميدان طريق النصر، حيث استقبلهم الرائد أسامة أحمد حمدى، مدير إدارة الحماية المدنية بمركز قوص، و قدم خلالها مدير عام التعليم التهنئة لأفراد الحماية المدنية، ناقلا لهم تحيات وشكر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

 

وأكد مدير عام تعليم قوص، بأن الدور الحيوي الداعم للشارع الذى تقوم به وزارة الداخلية لايقدر بثمن فهم الدرع الواقى للمواطن والداعم الأول فى الاستقرار ، معولا على موقف رجال الشرطة إبان ثورة ٢٥ يناير ووقوفها بجوار الشعب حتى اكتملت مسيرة التنمية داخل مصرنا الحبيبة.

 

وفى سياق متصل ، نظم طلاب إدارة قوص التعليمية مسيرة حب حاملين الورود  والإعلام والحلوى والتى انطلقت فعالياتها من إدارة الحماية المدنية مروراً بشارع طريق النصر حتى قصر ثقافة قوص وشاركوا فى الاحتفالية الفنية التى نظمها قصر الثقافة بالتعاون مع جمعية النهضة والخدمات عن ذكرى الاحتفال بثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة.

 

 

مسيرة طلاب قوص
مسيرة طلاب قوص
مسيرة طلاب قوص
مسيرة طلاب قوص
مسيرة طلاب قوص
مسيرة طلاب قوص
مسيرة طلاب قوص
قنا إدارة قوص التعليمية قوص عيد الشرطة مسيرة التنمية

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