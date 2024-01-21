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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتهنئتهم بالأعياد .. محافظ قنا يزور أطفال مدراس الأحد بالمطرانية

مدارس الأحد
مدارس الأحد

زار اللواء اشرف الداودى، محافظ قنا ،  التهنئة أطفال المرحلة الابتدائية بمدارس الأحد بمطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس، لتهنئتهم بأعياد الأقباط، وتقديم الهدايا التذكارية.

كان في استقباله الأنبا شاروبيم، مطران قنا وتوابعها، والقمص دانيال السريانى، وكيل المطرانية، والقمص أمونيوس فارس، وعدد من رجال الدين المسيحى بالمطرانية.

 

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رافقه خلال الزيارة كل من: النائب مصطفى محمود، والنائب محمد الجبلاوى عضوا مجلس النواب، و الشيخ ماهر جبر، وكيل وزارة الاوقاف، والشيخ تاج الدين أبوالوفا، مدير عام منطقة الأزهر المركزية بقنا، حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتورة هدى سعدى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا، بأن أبناء مصر نسيج واحد، وأن ما يجمعهم حب الوطن هو نموذج يحتذى به في العالم أجمع، مؤكداً أهمية تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى النشء والأطفال، وغرس المفاهيم والقيم الجميلة وخاصة المتعلقة بالوطن، لأن ترسيخها فى مرحلة الطفولة وتنشئة الطفل على الشعور بالوطنية وحب الوطن تساهم في بناء شخصيته وأن يكون صالحًا وقادرًا على تحمل المسئولية والمشاركة في نموه وتقدمه ورقيه بالجد والعمل والكفاح.

 

ومن جانبهم قام الاطفال بتقديم الاستعراضات الغنائية، وأنشدوا الأغانى الوطنية وحملوا أعلام مصر احتفالا بزيارة المحافظ لهم، كما حرص محافظ قنا على إلتقاط الصور التذكارية وسط أطفال مدراس الأحد بمطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس.

محافظ قنا

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قنا مطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس الاطفال الأقباط القيم الجميلة

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