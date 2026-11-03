البعثة المصرية تحتفي بذهبية سندس سنبل.. ياسر إدريس يشيد بإنجاز تاريخي للكونغ فو في داكار

في مشهد يجمع فرحة الإنجاز بروح الأسرة الأوليمبية، احتفت البعثة المصرية في السنغال بالذهبية التاريخية التي حققتها سندس سنبل، لاعبة منتخب الووشو كونغ فو، في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، لتواصل مصر الاوليمبية عزف أنغام التفوق في انطلاقة أوليمبية حملت ثلاث ميداليات، وتفتح الباب أمام المزيد من الإنجازات رغم المتغيرات التي فرضتها اللجنة المنظمة على خريطة المنافسة.

وشهد مقر البعثة المصرية في داكار احتفالية خاصة بالبطلة المتوجة، بحضور المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء ، والسفير محمد صفوت، سفير جمهورية مصر العربية في داكار، والمحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للووشو كونغ فو ونائب رئيس الاتحاد الدولي، واللواء حازم حسني، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، ومحمد مطيع، رئيس البعثة المصرية في السنغال والأمين العام المساعد للجنة الأولمبية المصرية، والكابتن خلاف عمر، المدير الفني لمنتخب مصر للأساليب.

وحرص الحضور على تهنئة سندس سنبل، في احتفاء يعكس قيمة الإنجاز الذي تجاوز حدود الميدالية، بعدما أصبحت أول لاعبة ووشو كونغ فو تحصد ميدالية في تاريخ أولمبياد الشباب، لتضع اللعبة المصرية على خريطة التتويج الأوليمبي، وتضيف صفحة جديدة إلى سجل الرياضة الوطنية.

ووجه المهندس ياسر إدريس التهنئة إلى البطلة، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي قدمته خلال المنافسات، ومؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل إضافة مهمة للرياضة المصرية، ويعكس حجم العمل والجهد المبذول في إعداد الأبطال وتجهيزهم للمنافسة الدولية.

كما أعرب إدريس عن تقديره للاتحاد المصري للووشو كونغ فو برئاسة المحاسب شريف مصطفى، مثمنًا جهود رئيس الاتحاد ومجلس إدارته في تطوير اللعبة ورعاية المواهب الواعدة، وموجهًا الشكر إلى الكابتن خلاف محمد، المدير الفني للمنتخب، على دوره الفني في إعداد اللاعبة وتهيئتها لتحقيق هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن الميدالية ثمرة عمل جماعي وتكامل بين مختلف عناصر المنظومة الرياضية.

وجاء تتويج سندس بعد أداء استثنائي، إذ حصدت المركز الأول في منافسات أسلوب العصا «Gunshu» بالجولة النهائية برصيد 9.330 نقطة، كما تصدرت منافسات الأسلوب الشمالي «Changquan»، لتجمع التفوق في الأسلوبين وتحصد الذهب عن جدارة، في إنجاز تاريخي للووشو كونغ فو المصرية.

وتكتسب ذهبية سندس أهمية مضاعفة، كونها الميدالية الثالثة في رصيد البعثة المصرية، بعد ذهبية السباح زين هشام في سباق 100 متر فراشة بزمن 52.16 ثانية، وبرونزية علي الرملي في منافسات الجودو لوزن 81 كيلوجرامًا، لتؤكد الانطلاقة المصرية أن تنوع الألعاب قادر على صناعة الفارق، وأن تعدد التحديات لا يلغي طموح الأبطال.

وتخوض مصر منافسات داكار ببعثة تضم 45 لاعبًا ولاعبة في 19 لعبة رياضية، وسط قيود المشاركة وغياب بعض الألعاب التي اعتادت مصر المنافسة بقوة فيها، وهو ما فرض حسابات جديدة على طريق الميداليات، لكن البداية جاءت مبشرة بثلاث منصات تتويج، وبطموحات مفتوحة لمواصلة الحصاد.

في داكار، لم تكن فرحة سندس سنبل بذهبيتها احتفاءً ببطلة وحدها، بل كانت احتفاءً بإنجاز مصري جديد، وبروح فريق يعرف أن الميدالية التي يصنعها لاعب هي فخر لمنظومة كاملة.. ثلاث ميداليات في الانطلاقة، والبقية تأتي.