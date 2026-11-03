روفيدا فتحي تحصد برونزية بطولة العالم لرفع الأثقال في وزن 69 كجم

حققت روفيدا فتحي، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، الميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم المقامة حاليًا في الصين، وذلك ضمن منافسات وزن 69 كجم، بعدما نجحت في رفع ثقل قدره 137 كجم في منافسات الكلين.

ويترأس البعثة المصرية المشاركة في البطولة محمد عبد المقصود، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، فيما يقود الجهاز الفني للمنتخب علاء حسن كامل ومحمد حسني «ميشو».

وتطمح البعثة المصرية إلى مواصلة حصد الميداليات وتحقيق نتائج مميزة خلال منافسات البطولة، في ظل رغبة اللاعبين واللاعبات في اعتلاء منصات التتويج ورفع علم مصر عاليًا في المحافل الدولية.