حمزة عبد الكريم يشارك في تعادل برشلونة B أمام أستون فيلا 3-3 بدوري أبطال أوروبا للشباب

تعادل فريق برشلونة B مع نظيره أستون فيلا بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للشباب.

وشهدت المباراة مشاركة المصري حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر، أساسيًا مع الفريق الكتالوني، قبل أن يقرر الجهاز الفني استبداله بين شوطي اللقاء.

وبدأ برشلونة التسجيل مبكرًا عن طريق تونكارا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعزز هيرنانديز تقدم الفريق بالهدف الثاني في الدقيقة 23، إلا أن أستون فيلا عاد إلى المباراة بعدما سجل كارول هدفين في الدقيقتين 37 و45+3، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

وفي الشوط الثاني، نجح ميدا في منح أستون فيلا التقدم بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81، قبل أن يخطف مارتينز هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 93، لتنتهي المباراة بتقاسم الفريقين نقاط المواجهة بعد تعادل مثير بثلاثة أهداف لكل منهما.

وبهذه النتيجة، رفع برشلونة B رصيده إلى 5 نقاط في المركز السابع عشر بجدول الترتيب، بينما وصل رصيد أستون فيلا إلى 4 نقاط في المركز الرابع والعشرين.