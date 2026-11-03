وزير الشباب يهنئ روفيدا فتحي ببرونزية بطولة العالم لرفع الأثقال بالصين

قدّم جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بخالص التهنئة للاعبة المنتخب القومي لرفع الأثقال روفيدا فتحي، بعد تتويجها بالميدالية البرونزية في منافسات الكلين والنطر لوزن -69 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال المقامة في الصين، عقب رفعها ثقلًا قدره 137 كجم .

وأعرب الوزير عن تقديره لهذا الإنجاز المشرف ، مؤكدًا أن ما حققته اللاعبة هو ثمرة الجهد والعزيمة والالتزام، ويبرهن عن ما تتمتع به الرياضة النسائية المصرية من قدرة على المنافسة والتتويج على الساحة العالمية.

كما وجّه الوزير التهنئة إلى الأجهزة الفنية والطبية المعاونة للاعبة، والاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود، مشيدًا بدورهم في إعداد اللاعبة ودعمها، ومؤكدًا استمرار وزارة الشباب والرياضة في تقديم كل سبل الدعم للأبطال والبطلات، في جميع استحقاتهم المقبلة .

متمنيا الوزير للاعبة مزيدًا من التوفيق والنجاح في البطولات المقبلة.