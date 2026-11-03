طبيب الأهلي: «كوكا» يخضع لأشعة رنين للاطمئنان على إصابته

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق أدى جلسة علاج طبيعي اليوم، تحت إشراف الجهاز الطبي، بعد تعرضه للإصابة خلال عمليات الإحماء التي سبقت مواجهة المقاولون العرب أمس.

وأوضح جاب الله أن كوكا يعاني من آلام أسفل الظهر، مشيرًا إلى أن اللاعب سيخضع لأشعة رنين مغناطيسي للاطمئنان على حالته وتحديد حجم الإصابة والبرنامج العلاجي المناسب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وبدأ الفريق اليوم استعداده لمواجهة السكة الحديد، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.