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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فبراير القادم.. قنا تعلن انعقاد أول لجنة للغدد الصماء وهرمون النمو للأطفال

صحة قنا
صحة قنا


أعلن عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، عن انعقاد أول لجنة للغدد الصماء وهرمون النمو بمحافظة قنا بداية شهر فبراير القادم، للتخفيف عن أبناء قنا عناء السفر للمحافظات الأخرى للكشف وصرف العلاج الخاص بهذه الحالات.

 

و أشار عبدالباقى، إلى أن اللجنة تنعقد تحت رعاية اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور محمد ضاحى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

 

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و أكد الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، حرص وزارة الصحة والسكان على توفير الرعاية الطبية اللائقة لعلاج الحالات التي تعاني من قصر القامة والتقزم، والتي تم اكتشافها من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا ، بأن انعقاد اللجنة بقنا ، يساهم فى تخفيف العبء عن المواطنين بتوفير الخدمة لهم داخل المحافظة بدلا من السفر لمحافظات أسيوط والقاهرة بصفة دورية للعرض وصرف العلاج.
 

وأشار بدران، إلى أن  النائب مصطفي محمود، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ سوف يتحملان نفقات انتقال اللجنة من محافظة القاهرة إلى محافظة قنا.

 

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