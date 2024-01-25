ضمن «حياة كريمة».. قافلة مجانية تقدم خدماتها الطبية لـ1121 حالة بنجع حمادى

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية بقرية الصياد بمركز نجع حمادى، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية"حياة كريمة".

قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ١١٢١ مواطناً فى ٦ تخصصات طبية بواقع " ٢٣٩ حالة باطنة، ٥٨ حالة جراحة، ١٤٤ حالة أمراض نساء وتوليد، و ٣٣٢ حالة طب أطفال، ٢٢٣ حالة جلدية و ٢٥ حالة تنظيم الأسرة "،و تم صرف العلاج لهم بالمجان.

وتابع المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، فضلا عن تحويل ٢٩ للعيادات و إجراء فحوصات معملية لـ ١١٠ حالات و ٢١ حالة موجات صوتية و ٣٠ حالات أشعة عادية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ ٢٧ حالة، وإجراء خلع أسنان لـ ٢٠ حالة بعيادة الأسنان وتحويل ٣ حالات تتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية للمستشفيات المتخصصة وإنهاء إجراءات العلاج علي نفقة الدولة لـ ٢ حالة.

وأشار عبدالباقى، إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

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و أوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا ، بأنه على هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها ٧٨ مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية"الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار ، أنفلونزا الطيور ، الطفيليات المعوية والبلهارسيا".

وتابع وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إضافة للأمراض غير المعدية"الضغط ،السكر والسمنة"، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.



