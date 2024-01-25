"بيطري قنا": مناظرة 514 رأس ماشية خلال قافلة مجانية بمركز نقادة

نظمت مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، قافلة بيطرية علاجية مجانية، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية لخدمة صغار المربيين وتنمية الثروة الحيوانية بقرية دنفيق التابعة لمركز نقادة.



وقال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، إن القافلة نجحت فى علاج 130 رأس ماشية ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، و 117 حالة تناسلية وسونار.

وتابع المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، بالإضافة إلى علاج 135 حالات باطنة و تم عمل عمليات جراحية لـ ٤ حالات، فضلا عن علاج 1000 طائر وتحصين 128 بالتحصينات غير السيادية.

و من جانبه قال الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، إنه إلى جانب القافلة العلاجية، تم عقد ندوات إرشادية لصغار المربين حول أهمية التأمين على الماشية و التحصينات ضد الأمراض الوبائية والمعدية وأهمية التلقيح الصناعى.

وأشار مدير عام الطب البيطرى بقنا، إلى أن المديرية مستمرة في التعاون مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ قوافل بيطرية لتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.



