بالأسماء.. جامعة جنوب الوادى تعلن أوائل الفرقة الثانية لبرنامج الطب والجراحة

اعتمد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، نتيجة الفرقة الثانية للفصل الدراسي الأول لبرنامج الطب و الجراحة لجامعة جنوب الوادي الأهلية، مقدماً التهانى للأوائل المتفوقين، ومتمنياً لهم المزيد من التفوق والنجاح.

وقال الدكتور أحمد علي عامر، مدير برنامج الطب و الجراحة بـ جامعة جنوب الوادى الأهلية، إن أوائل الدفعة الثانية، هم: أميمة خالد عبد السميع، الأولي على الدفعة، والثانى محمد عبدالله محمود و الثالث محمد عبد الحميد على، والرابع ريهام رمضان عبدالعزيز، والخامس يمني طارق محمد.

فيما جاء فى المركز السادس، آلاء ربيع حريجي، و مريم محمد أحمد، و المركز السابع ريهام أشرف شوقي، و الثامن محمد أحمد محمد، و التاسع أحمد محمد أحمد و ساندرا مدحت، محمد عبد القادر محمد يكون ايضا التاسع مكرر و العاشر جهاد محفوظ محمود.

أما المركز الحادي عشر، فكان من نصيب الطالب أحمد سعودي عبدالفتاح و الطالبة آروي عادل حسن، والمركز الثاني عشر اسلام حمادة عبد الراضي، و الثالث عشر آيه كمال محمد و شيماء أحمد ابوهاشم فى الرابع عشر.

واحتلت المركز الخامس عشر الطالبة، مريم طارق محمد، و السادس عشر ملك محمود أحمد و السابع عشر مايڤن آرميا القمص، والثامن عشر ريهام محمود أبو عمرة، و يارا ابراهيم نجدي، و التاسع عشر مريم أحمد على، ومينا نادر أبادير و العشرين خلود محمد سليم.

وجاء فى المركز الحادى والعشرين محمد حمادة محمود، والثاني و العشرين عبير علي محمد، والثالث والعشرين ريم طلعت أحمد، و الرابع والعشرين محمود عبده علي و يوسف أحمد البدرى.