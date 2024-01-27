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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بالأسماء.. جامعة جنوب الوادى تعلن أوائل الفرقة الثانية لبرنامج الطب والجراحة

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

اعتمد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، نتيجة الفرقة الثانية للفصل الدراسي الأول لبرنامج الطب و الجراحة لجامعة جنوب الوادي الأهلية، مقدماً التهانى للأوائل المتفوقين، ومتمنياً لهم المزيد من التفوق والنجاح.

 

وقال الدكتور أحمد علي عامر، مدير برنامج الطب و الجراحة بـ جامعة جنوب الوادى الأهلية، إن أوائل الدفعة الثانية، هم: أميمة خالد عبد السميع، الأولي على الدفعة، والثانى محمد عبدالله محمود و الثالث محمد عبد الحميد على، والرابع ريهام رمضان عبدالعزيز، والخامس يمني طارق محمد.

 

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فيما جاء فى المركز السادس، آلاء ربيع حريجي، و مريم محمد أحمد، و المركز السابع ريهام أشرف شوقي، و الثامن محمد أحمد محمد، و التاسع أحمد محمد أحمد و ساندرا مدحت، محمد عبد القادر محمد يكون ايضا التاسع مكرر و العاشر جهاد محفوظ محمود.

 

أما المركز الحادي عشر، فكان من نصيب الطالب أحمد سعودي عبدالفتاح و الطالبة آروي عادل حسن، والمركز الثاني عشر اسلام حمادة عبد الراضي، و الثالث عشر آيه كمال محمد و شيماء أحمد ابوهاشم فى الرابع عشر.

 

واحتلت المركز الخامس عشر الطالبة، مريم طارق محمد، و السادس عشر ملك محمود أحمد و السابع عشر مايڤن آرميا القمص، والثامن عشر ريهام محمود أبو عمرة، و يارا ابراهيم نجدي، و التاسع عشر مريم أحمد على، ومينا نادر أبادير و العشرين خلود محمد سليم.

 

وجاء فى المركز الحادى والعشرين محمد حمادة محمود، والثاني و العشرين عبير علي محمد، والثالث والعشرين ريم طلعت أحمد، و الرابع والعشرين محمود عبده علي و يوسف أحمد البدرى.

 

 

 

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