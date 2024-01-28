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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 60 مشروعاً بحثياً..تعليم قنا تفتتح فعاليات معرض "آيسف 2024 "

معرض ايسف قنا
معرض ايسف قنا

افتتح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، اليوم الأحد، المعرض المحلي للعلوم والهندسة "آيسف ٢٠٢٤ " الذي جرى تنظيمه تحت إشراف مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.

حضر فعاليات الافتتاح، أشرف سعد، مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، والدكتور محمد حسن الساعى، كلية الهندسة بجامعة الأزهر والمهندس سعودى صابر، والدكتور أحمد شوره، أستاذ التخطيط والعميد السابق للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية، وأسامة قدوس، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، واكرامى خميس، مدير التدريب بمركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.

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وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، أجنحة معرض المشروعات البحثية المختلفة "آيسف"، الذي يشارك فيه 93 طالب وطالبة، بـ  60 مشروعاً، تم تصعيد 25 مشروعاً فوق السن بـ 33 طالب وطالبة يتنافسون للمشاركة بمعرض العلوم والهندسة على مستوي الجمهورية خلال المرحلة المقبلة.

استعرض الطلاب والطالبات المشاركين فى معرض آيسف، ابتكاراتهم العلمية فى العلوم والفيزياء والالات الذكية والروبوت والمشاريع الطبية والهندسية والعلوم السلوكية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأن معرض "آيسف "يعد نتاجاً لعمل عام دراسي كامل ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، من خلال مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة.

وأشار  السيد، إلى أن المشروعات المشاركة بمعرض "آيسف ٢٠٢٤ "هي لطلاب يمثلون مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، بجانب مدرسة المتفوقين، ولجنة تحكيم وتقييم أبحاث ومشروعات المعرض المحلي للعلوم والهندسة تضم عددًا من أساتذة الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس من كليات الهندسة، والعلوم، والتربية بجامعة جنوب الوادى.


 وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بالجهد المبذول في مشروعات المعرض، كما قدم رسالة شكر لجميع المشاركين من الطلبة والطالبات، مؤكدا أهمية البحث العلمي فى التقدم والإزدهار لمصرنا الغالية وأهمية اكتشاف الطلاب الباحثين والمبدعين بمختلف المجالات المعرفية، والعمل على تنمية أفكارهم واستثمار طاقاتهم الإيجابية في مشروعات تخدم المجتمع.
 

معرض ايسف قنا

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قنا المعرض المحلي للعلوم آيسف ٢٠٢٤ المشروعات البحثية مدرسة المتفوقين البحث العلمي

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