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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

القباج والداودي يفتتحان مجمع خدمات الأسرة والطفولة بقنا الجديدة

مجمع خدمات الأسرة
مجمع خدمات الأسرة والطفولة بقنا

افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، مجمع خدمات الأسرة والطفولة بقنا الجديدة.

ورافقهما خلال الافتتاح، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

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يضم المجمع، مكتب استشارات أسرية، ونادي مسنين، ونادي طفل، بالإضافة إلى مكتبة طفل، فضلاً عن مشغل حياكة وتفصيل للسيدات، ومطعم، ودار مغتربات بمدخل وسلم منفصل.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ قنا، أروقة المجمع الذي يقدم خدماته لمختلف أفراد الأسرة ولفئات عمرية متنوعة بدءًا من سن الطفولة المبكرة في الحضانات، بالإضافة إلى فئة الشباب من خلال برنامج "مودة" وإعداد المقبلين على الزواج والاستشارات الأسرية، والمغتربات الوافدات من مناطق ومحافظات متنوعة، فضلاً عن المترددين على أنشطة المجمع المتعددة من أهالي وسكان المنطقة.

جدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعى، بدأت زيارتها لمحافظة قنا ، بتكريم أطفال مؤسستى أحمد جبرة ودار الرحمة، تلاها حضور جلسة إعلان نتائج دراسة عن الثأر بمحافظات الصعيد، ثم تفقدت مصنع ملابس النداء، ومركز الحكيم الشامل، وجمعية رعاية الأيتام بالمعنى.
 

مجمع الأسرة والطفولة بقنا

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قنا مجمع خدمات الأسرة وزيرة التضامن الإجتماعى مشغل حياكة مكتب استشارات أسرية

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