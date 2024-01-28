بدء تدريب المرشحين للعمل بوظيفة معلم مساعد بقنا

شهد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، بدء فاعليات تدريب المرشحين للعمل بوظيفة معلم مساعد بمديرية التربية والتعليم بـ قنا و المنعقد بمركز التدريب الرئيسي بقنا لأبناء إدارتي قنا وقفط التعليميتين.

جرى تنظيم التدريبات، بحضور محمد فرج الله، مدير مركز تدريب المعلمين الرئيسى، وأسامة قدوس، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، ونخبة من المدربين المعتمدين بالأكاديمية ومسئولي التدريب بالإدارة.

أكد السيد ، أهمية تلك التدريبات لتأهيل المرشحين للعمل وفق أسس ونظريات التعلم الحديثة، وتنمية الجوانب الثقافية والتربوية والرياضية، وكذلك تحفيز المرشحين للإطلاع والاستعداد المهاري والرياضى لأداء تلك الرسالة السامية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى أن تدريبات الدفعة الثانية للمرشحين للعمل بمسابقة 30 ألف معلم، بدأت اليوم الأحد 28 يناير، و تستمر حتى الأربعاء 31 يناير .

وأوضح أن المديرية في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعدت لتدريب 372 مرشح في عدد من مراكز التدريب بالمحافظة لاستيعاب المرشحين و تحديد أماكن قريبة من أماكن إقامتهم،

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأن المديرية خصصت مدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين لإدارات"نقادة، قوص، قفط" ومدرسة دشنا الصناعية بنين لإدارات" دشنا، الوقف"، ومركز التنمية بمدرسة المشتركة الابتدائية بنجع حمادى إدارة نجع حمادى فقط، ومركز التنمية الكائن بإدارة فرشوط التعليمية لإدارات" فرشوط، أبوتشت".