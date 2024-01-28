عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء تدريب المرشحين للعمل بوظيفة معلم مساعد بقنا

تعليم قنا
تعليم قنا

شهد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، بدء فاعليات تدريب المرشحين للعمل بوظيفة معلم مساعد بمديرية التربية والتعليم بـ قنا و المنعقد بمركز التدريب الرئيسي بقنا لأبناء إدارتي قنا وقفط التعليميتين.

جرى تنظيم التدريبات، بحضور محمد فرج الله، مدير مركز تدريب المعلمين الرئيسى، وأسامة قدوس، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، ونخبة من المدربين المعتمدين بالأكاديمية ومسئولي التدريب بالإدارة.

 

تعليم قنا: انطلاق المرحلة الثانية من مشروع ترفل TREFLE لمعلمى اللغة الفرنسية

انعقاد لجنة المقابلات الشخصية للمعلمين المرشحين للعمل كرؤساء لجان بالثانوية العامة بقنا

أكد السيد ، أهمية تلك التدريبات لتأهيل المرشحين للعمل وفق أسس ونظريات التعلم الحديثة، وتنمية الجوانب الثقافية والتربوية والرياضية، وكذلك تحفيز المرشحين للإطلاع  والاستعداد المهاري والرياضى لأداء تلك الرسالة السامية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى أن تدريبات الدفعة الثانية للمرشحين للعمل بمسابقة 30 ألف معلم، بدأت اليوم الأحد 28 يناير، و تستمر حتى الأربعاء 31 يناير .

وأوضح أن المديرية في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعدت لتدريب 372 مرشح في عدد من مراكز التدريب بالمحافظة لاستيعاب المرشحين و تحديد أماكن قريبة من أماكن إقامتهم،

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأن المديرية خصصت مدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين لإدارات"نقادة، قوص، قفط" ومدرسة دشنا الصناعية بنين لإدارات" دشنا، الوقف"، ومركز التنمية بمدرسة المشتركة الابتدائية بنجع حمادى إدارة نجع حمادى فقط، ومركز التنمية الكائن بإدارة فرشوط التعليمية لإدارات" فرشوط، أبوتشت".

تعليم قنا

IMG-20240128-WA0157
IMG-20240128-WA0157
IMG-20240128-WA0160
IMG-20240128-WA0160
IMG-20240128-WA0158
IMG-20240128-WA0158
IMG-20240128-WA0159
IMG-20240128-WA0159
قنا معلم مساعد قفط مسابقة 30 ألف معلم نقاده قوص نجع حمادى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

بعد قراءة القرآن على ألحان العود.. الحبس 6 أشهر لملحن شهير

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

تصل لحد العاصفة.. مركز المناخ يحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

رجلي كانت بدون حركة.. خالد سليم يتحدث عن تفاصيل تعرضه للشلل

موضوعات متعلقة

بمشاركة 60 مشروعاً بحثياً..تعليم قنا تفتتح فعاليات معرض "آيسف 2024 "

بحضور القباج.. القومى للبحوث الجنائية يعلن نتائج بحث "جرائم الثأر بصعيد مصر"

ترشيحاتنا

بعد ارتفاع الأعلاف.. مقترحات برلمانية لتخفيض أسعار الدواجن

وزير فلسطينى: إدارة "ترامب" سعت لتفكيك منظمة الأونروا

الحكومة: إنشاء بنية تحتية متطورة في مختلف القطاعات بالتعاون مع القطاع الخاص

سمير فرج يكشف كواليس رفض مصر نشر إسرائيل قوات في محور فيلادلفيا

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

بكاميرا 50 ميجابكسل..Infinix تطرح موبايل جديد بأقل من 3000 جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس مختلفة.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها من باريس| شاهد

بسبب أصلها وملامحها.. ملكة جمال اليابان في ورطة |ما القصة؟

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ميرهان حسين أثارت ضجة | شاهد

شاهد مقطع فيديو لأسد يشارك صاحبه وجبة من الكبسة

فيديو

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

على الهواء مباشرة.. مقطع فيديو لمراسل فلسطيني يسقط أرضاً فجأة| شاهد

مشروع ري استراتيجي .. مصر تستعد لمواجهة سد النهضة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ