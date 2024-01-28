انعقاد لجنة المقابلات الشخصية للمعلمين المرشحين للعمل كرؤساء لجان بالثانوية العامة بقنا



ترأس الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، اليوم الأحد، اجتماع لجنة المقابلات الشخصية للمعلمين المرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء للجان توزيع الأسئلة للدور الأول لشهادة الثانوية العامة 2024.

وتضمنت فعاليات الاجتماع، مناقشة أعضاء اللجنة للتعليمات والضوابط الخاصة بتوزيع أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة داخل لجان الامتحانات.



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، أن لجنة المقابلات الشخصية تشكلت بعضوية كل من: حسام محمد محمود ومحمود سعد، وأحمد عبد الدايم، و محمد زهير، أعضاء اللجنة المكلفة من قبل لجنة النظام والمراقبة لاختيار رؤساء لجان ومراقبي أول لجان امتحان الثانوية العامة العامة.

وأكد السيد، أن المشاركة بأعمال الشهادة الثانوية واجب قومي ووطني توليه الدولة كل الاهتمام، متمنياً لهم التوفيق والسداد، لافتاً إلى أن ذلك يأتى في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، على ضرورة أن يلتزم كل فرد بعمله وواجباته وأن يكون صورة مشرفة فى الإلتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات.

يذكر أن لجنة المقابلات تعقد أعمالها خلال الفترة من الأحد 28 يناير وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 30 يناير الجاري بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات.