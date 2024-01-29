انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الأساسية والتنمية المستدامة بعلوم جنوب الوادي

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لعلوم جنوب الوادى، تحت عنوان "العلوم الأساسية والتنمية المستدامة" والذي تنظمه كلية العلوم في الفترة من 29 الى 31 يناير 2024م.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق، و الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود خضاري، نائب رئيس الجامعة الاسبق، والدكتورة سهير أحمد ربيع، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم والدكتورة ماجي نصيف، المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر، وعمداء كلية العلوم السابقين وعدد من عمداء كليات الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، اهتمام الجامعة بدعم منظومة البحث العلمي وتشجيع الباحثين على النشر، وأن الجامعة على أتم الاستعداد للمساهمة في أى دراسة أو مشروع أو مبادرة أو أي نشاط علمي ومجتمعي من شأنه تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى، كما تحرص الجامعة على مراجعة الالتزام البيئي من خلال التقدم للتصنيفات العالمية للجامعات التي تهتم بالمؤشرات البيئية والتنمية المستدامة.

وأشار عكاوى، إلى أن الجامعة حققت مركزا متقدما في تصنيف "التأثير" وهو احد افرع تصنيف التايمز العالمي الشهير، كما شاركت الجامعة في ٦ أهداف للتنمية المستدامة، خاصه التعليم والشراكات والصحة والحد من الفقر وغيرها وأيضاً شاركت الجامعة في المبادرة الرئاسية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، "مبادرة حياه كريمة" والتي تعتبر مثالا على التنمية المستدامة الشاملة حيث قامت الجامعة بدور مشهود في جميع مجالات المبادرة في اقليم جنوب الصعيد عامة وفي محافظه قنا خاصة.



وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن الجامعة أنشات برامج أكاديمية تركز على التنمية المستدامة وعلى سبيل المثال لا الحصر برنامج الإدارة الذكية للتغيرات المناخية بكلية العلوم بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.



وقال الدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم بان المؤتمر يشارك فيه 50 باحث من مختلف التخصصات ومن مختلف الجامعات المصرية والدولية من دول السعودية، سوريا، الولايات المتحدة الامريكية، ايطاليا، النمسا، وأن المؤتمر يستهدف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية والمراكز البحثية مما يساهم في الإرتقاء بالجامعة وخدمه المجتمع ووفقا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.



وأضاف الدكتور محمود محمد اسماعيل عبد الكريم، مقرر المؤتمر ووكيل كلية العلوم للدراسات العليا، بأن المؤتمر يهدف إلى ربط العلوم الأساسية بالتنمية المستدامة وتعزيز أوجه الابتكار من خلال الوقوف على مشكلات العمل في دوائر الدولة ومؤسساتها وايجاد السبل الكفيلة لمعالجتها.

وأوضح الدكتور صالح عياد محمد عمران، سكرتير عام المؤتمر، بأن من أهم محاور المؤتمر العلوم الأساسية المختلفة والطاقات الجديدة والمتجددة وعلم الفلك والأرصاد الجوية وعلوم الأرض والنمذجة والرقمنة وعلوم الحاسب وعلوم البيئة الزراعية والانتاج الحيواني والتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ والموارد المائية وتقنيات تحلية المياه والكيمياء والدوائر الصناعية.





