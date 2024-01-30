وحدة تكافؤ الفرص بقنا تعلن بدء تلقي أوراق مسابقة الأم المثالية

أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة قنا، عن تنظيم مسابقة لاختيار الأم المثالية، تحت رعاية اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، من الموظفات والعاملات بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز التسعة تقديراً لتضحياتهن.

وأوضحت حنان صابر، مديرة الوحدة، أن مسابقة الأم المثالية تأتى تزامناً مع احتفالية الدولة بتكريم المرأة المصرية يوم "16مارس"، من كل عام.

وأشارت صابر، إلى أنه يشترط أن تكون الأم المرشحة تعمل بالديوان العام أو الوحدات المحلية وأن يكون لها قصة عطاء واضحة، خاصة المرأة المعيلة بتصنيفاتها المختلفة.

وأضافت مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام قنا، أن المستندات المطلوبة للتقدم بالمسابقة تضم بيان حالة وظيفية مختوم، وقصة عطاء واضحة، وصورة شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومى للأم المرشحة وللأبناء وشهادات الميلاد للأولاد القصر، صورة قسيمة الزواج أو شهادة وفاة الزوج، والمؤهلات الدراسية للأبناء، الشهادة المرضية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة، وصورة معتمدة من شهادة التأهيل للأم ذات الإعاقة أو الأبناء من ذوى الإعاقة، ورقم تليفون.

جدير بالذكر أنه على من ترغب في التقدم للمسابقة تسليم الملف الخاص بها بوحدة تكافؤ الفرص والوحدات التابعة لها بمجالس المدن وذلك بدءا من اليوم الاثنين 31 يناير الجارى وحتى يوم 27 فبراير.



