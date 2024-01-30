عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة تكافؤ الفرص بقنا تعلن بدء تلقي أوراق مسابقة الأم المثالية

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة قنا

أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة قنا، عن تنظيم مسابقة لاختيار الأم المثالية، تحت رعاية اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، من الموظفات والعاملات بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز التسعة تقديراً لتضحياتهن.

 

وأوضحت حنان صابر، مديرة الوحدة، أن مسابقة الأم المثالية تأتى تزامناً مع احتفالية الدولة بتكريم المرأة المصرية يوم "16مارس"، من كل عام.

 

بدء تدريب المرشحين للعمل بوظيفة معلم مساعد بقنا

وزيرة التضامن ومحافظ قنا يدشنان قوافل"بالوعي مصر بتتغير للأفضل"بمركز شباب المعنا

 

وأشارت صابر، إلى أنه يشترط أن تكون الأم المرشحة تعمل بالديوان العام أو الوحدات المحلية وأن يكون لها قصة عطاء واضحة، خاصة المرأة المعيلة بتصنيفاتها المختلفة.

 

وأضافت مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام قنا، أن المستندات المطلوبة للتقدم بالمسابقة تضم بيان حالة وظيفية مختوم، وقصة عطاء واضحة، وصورة شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومى للأم المرشحة وللأبناء وشهادات الميلاد للأولاد القصر، صورة قسيمة الزواج أو شهادة وفاة الزوج، والمؤهلات الدراسية للأبناء، الشهادة المرضية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة، وصورة معتمدة من شهادة التأهيل للأم ذات الإعاقة أو الأبناء من ذوى الإعاقة، ورقم تليفون.

 

جدير بالذكر أنه على من ترغب في التقدم للمسابقة تسليم الملف الخاص بها بوحدة تكافؤ الفرص والوحدات التابعة لها بمجالس المدن وذلك بدءا من اليوم الاثنين 31 يناير الجارى وحتى يوم 27 فبراير.


 

قنا وحدة تكافؤ الفرص الديوان العام الوحدات المحلية مسابقة الأم المثالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

أصعب 72 ساعة بالشتاء.. الأرصاد تحذر من رياح عاتية وبرد قارس وأمطار غزيرة

علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور.. بشرى سارة لعمال القطاع الخاص.. اعرف القيمة

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

موضوعات متعلقة

مصرع موظف أمن بطلقات نارية على يد مجهولين في نجع حمادي

محافظ قنا يتابع أعمال الموجة 22 لإزالة تعديات أملاك الدولة والأراضي الزراعية

نائب محافظ قنا يشهد ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية الرابع

دورة تدريبية بآداب قنا لخطباء الأوقاف عن أهمية النحو في الخطابة والفتوى

جامعة جنوب الوادي توافق على عقد المؤتمر الدولي الثاني للآثار

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الأساسية والتنمية المستدامة بعلوم جنوب الوادي

ندوة لمركز البحوث الجنائية عن"المواجهة الدستورية والقانونية للفساد" بمجمع إعلام قنا

وزيرة البيئة ومحافظ قنا يضعان حجري أساس"مصنع تدوير ومدفن صحي" بقوص

ترشيحاتنا

بين الضبط والإحضار.. مصير الفنانة نسرين طافش بعد حبسها

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد السعودي يقلد أمير الكويت قلادة الملك عبدالعزيز

مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة والإعلان الرسمي الجمعة

عفت نصار: لا بد من استقالة اتحاد الكرة.. وفيتوريا فاشل

موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

حتى 15 فبراير| مد فترة التقديم في وظائف التعليم والبريد والطب الشرعي.. من خلال هذا الرابط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتب شكاوى وحرف يدوية ومهارات|مشاركة متميزة لجناح القومي للمرأة في معرض الكتاب

أبرزهم خالد يوسف وتامر أمين.. نيللي تحتفل بعيد ميلادها بحضور أصدقائها

وجوده أذى العالم.. لبنى عبدالعزيز: لابد من استقالة بايدن من الرئاسة الأمريكية|خاص

لبنى عبدالعزيز: عشت في أمريكا سنوات طويلة لم أشعر أنها بلديl خاص

فيديو

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

كسر الـ4 آلاف جنيه.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن| تفاصيل

رحيل الشناوي والتراجع عن ضم أبو جبل| الأهلي على صفيح ساخن.. فيديو

حقيقة انتشار أسراب الجراد على حدود مصر وتحرك عاجل من الدولة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ