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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ قنا يشهد ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية الرابع

ملتقى الصحة والسلامة
ملتقى الصحة والسلامة المهنية

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية الرابع تحت شعار " السلامة التزام وليس إلزام "بمحافظة قنا لعام 2024، وبمشاركة 50 شركة و200 من العاملين بتلك المنشآت في مجال السلامة والصحة المهنية بقنا.

أقيمت فعاليات الملتقى، بقاعة النادي الاجتماعي بقنا، تحت رعاية مديرية العمل، وشركة للصناعات، وبحضور أحمد جابر، مدير مديرية العمل بقنا ، ومحمد منتصر، مدير عام التفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية، المهندس إيهاب دويدار، رئيس قطاع العمليات بمصنع أسمنت بقنا، ممثلى الشركات الاستثمارية، والجهات التمويلية.

 

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وأكد نائب محافظ قنا ، أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية في المجتمع وتأمين العمل داخل المنشآت، لما لها من دور كبير في الحفاظ على رأس المال البشري، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد.

وأشار عمر، إلى أهمية الدور الرقابى لاكتشاف المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، فضلاً عن وضع السياسات اللازمة لتوفير الدعم اللازم، وكذا نشر الوعي الوقائي للعمال من خلال الندوات والملتقيات وأساليب السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى أن المجتمع المصري بالكامل مسئول عن تحقيق التنمية المنشودة.

واضاف نائب محافظ قنا ، بأن القيادة السياسية تسعى جاهدة حتى يكون لدى كل مواطن مصري القدر الكافي والوعي اللازم بأهمية السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على رأس المال البشري والمادي، في اهتمامنا يتمثل في الحفاظ على الإنسان والبنيان، باعتبارهما قطبي العملية الإنتاجية.

 

 

ملتقى الصحة والسلامة المهنية

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