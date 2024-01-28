وزيرة التضامن ومحافظ قنا يدشنان قوافل"بالوعي مصر بتتغير للأفضل"بمركز شباب المعنا

أطلقت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إشارة بدء حملة "بالوعي..مصر بتتغير للافضل" من مركز شباب المعنا بمدينة قنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بقنا ، والاعلامي مصطفي بكرى، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والطبيعة بالمحافظة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القافلة مستمرة حتي يوم ٢ فبراير المقبل بمراكز قنا، ونجع حمادى، وقوص، وتقدم العديد من الخدمات الاجتماعية والصحية من خلال بث أكثر من 12 رسالة توعية تتعلق بحياة المواطن واستقرار أسرته وتنمية مجتمعه، بما يعزز الروابط الاجتماعية ويكرس مشاعر الانتماء والولاء.

وأضافت القباج، بأن الحملة تستهدف تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وحصر الأسر الأولي بالرعاية وتصنيفها وتقديم الرعاية اللازمة لهم، من خلال تقديم حزمة من التدخلات التي تساعدهم بالخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن التدخلات تشمل تقديم مشروعات تمكين اقتصادي من خلال برنامج تنمية الأسرة المصرية، وبرنامج مستورة الذي ينفذ من خلال بنك ناصر الاجتماعي، ويشمل محور التمكين الإقتصادى، وتقديم المشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف مع عدد من شركات القطاع الخاص.

وقال محافظ قنا، إن الحملة سوف تقدم برامج الحماية الاجتماعية وتشمل حزمة من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية وخدمات برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة»، سواء تسجيل التظلمات للحالات التي سبق رفضها أو الاستعلام وتيسير الإجراءات للمستحقين.

وتابع محافظ قنا ، بالإضافة إلي تقديم المعلومات اللازمة وتيسير الإجراءات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاستعلام والتسجيل، فضلا عن تنظيم العديد من الأنشطة التوعوية خاصة التربية الأسرية الإيجابية وأهم القضايا التي تضمنها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، والتوعية بالألف يوم الأولي للطفل، فضلا عن استهداف مشرفى الحضانات لرفع قدراتهم الإدارية والفنية في مجال الطفولة المبكرة، وعرض النماذج المطوره للحضانات، وتقديم عرض مسرحي يتضمن أهم رسائل التوعية.

جدير بالذكر أن مقر الحملة بمركز شباب المعنا بمركز قنا من يوم ٢٨ حتى ٢٩ يناير، وبمركز شباب هو بنجع حمادى من ٣٠ حتى ٣١ يناير الجارى، فيما تقام بنادى الشعب بمدينة قوص من ١ حتى ٢ فبراير القادم.