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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة.. بدء أعمال رصف الطرق بمدينة أبوتشت في قنا

رصف الطرق بأبوتشت
رصف الطرق بأبوتشت

أعلن عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، البدء في تنفيذ أعمال الرصف بمنطقة التأمينات بمدينة أبوتشت بطول ٧٠٠ متر وعرض ١٤ مترا، بتكلفة مليون ونصف المليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2023  لمراكز المحافظة.

وأوضح المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، أن الخطة تتضمن رصف الطرق والنظافة وتجميل الميادين وتحسين البيئة، بهدف تسهيل الحركة والنقل وانتقال المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

وأشار “عبدالباقى”، إلى أن هناك متابعة دورية ومستمرة من قبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا لأعمال ومراحل التنفيذ حتى الإنتهاء من تلك الأعمال وفقاً للجدول الزمني المقرر وطبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المحددة.

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، أنه تم تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والقرى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في تنفيذ الأعمال حفاظاً على الصالح العام وحقوق المواطنين.

 

رصف طرق أبوتشت

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قنا أبوتشت اعمال الرصف الخدمات المقدمة للمواطنين الخطة الاستثمارية تجميل الميادين

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