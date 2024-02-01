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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة قنا تقدم خدماتها لـ2352حالة خلال حملة «بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل» بنجع حمادي

حملة بالوعى.. مصر
حملة بالوعى.. مصر تتغير للأفضل

 

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى، قافلة طبية مجانية بمركز شباب "هو" بنجع حمادي، ضمن فاعليات حملة "بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل " التى أطلقتها الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.


قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 2352 مواطن في 6 تخصصات طبية بواقع " 522 حالة باطنة، 139 حالة أمراض نساء وتوليد، و 359 حالة طب اطفال ، و770حاله عظام ،461 حالة جلدية و 47 حالة تنظيم الأسرة ".

 

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وأضاف عبدالباقى، جرى صرف العلاج للمترددين على القافلة الطبية بالمجان، بالإضافة لتحويل 3 للعيادات، و عمل سونار لـ 63 حالة.

 

وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، إلى أن هذه القافلة تأتى انطلاقاً من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وأوضح عبدالباقى، بأن الحملة بدأت عملها بقنا يوم ٢٨ و٢٩ يناير بمركز شباب المعنا بمدينة قنا، وبمركز شباب هو بنجع حمادى من ٣٠ حتى ٣١ يناير الجارى، فيما تقام بنادى الشعب بمدينة قوص من ١ حتى ٢ فبراير القادم.

 

يذكر أن حملة "بالوعى..مصر بتتغير للأفضل" أطلقتها الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الأحد الماضى بقنا، تستهدف تقديم خدمات متنوعة للمواطنين الأولى بالرعاية، منها قوافل طبية، خدمات محو أمية، والحماية الاجتماعية والمساعدات.

 

 

حملة بالوعى

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قنا قافلة طبية مجانية نجع حمادى تنظيم الأسرة قوافل طبية الحماية الاجتماعية

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