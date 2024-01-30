مصرع موظف أمن بطلقات نارية على يد مجهولين في نجع حمادي

لقى موظف أمن ادارى بمصنع ألمونيوم نجع حمادى، مصرعه بطلقات نارية على يد مجهولين بنجع حمادى شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع موظف أمن بمصنع الألومنيوم بنجع حمادى بطلق نارى من قبل مجهولين.

تبين من التحريات، أن المجنى عليه محمد .ع ٥٠ عاماً، من مواليد محافظة أسيوط، ويعمل فرد أمن إدارى بمصنع ألومنيوم نجع حمادى.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة والسلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة، وتقديمهم للنيابة العامة.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.