محافظ قنا يتابع أعمال الموجة 22 لإزالة تعديات أملاك الدولة والأراضي الزراعية

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة والتي بدأ تنفيذها منتصف الشهر الجارى، وتستمر حتى الجمعة الموافق 16 فبراير المقبل.

وقال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن المحافظة نجحت في إزالة 48 مخالفة مبان على مساحة نحو 14904 متر مربع، وإزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 50 فدان تعديات على أملاك الدولة، كما تم إزالة 6 مخالفات بناء على أراضي زراعية على مساحة 7 قراريط و3 أسهم بالتعاون مع مديرية أمن قنا، والجهات والأجهزة المعنية بالمحافظة منذ بداية تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ22.

وأضاف عبد الباقى، بأن محافظ قنا وجه بضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، إلى أنه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مدعم بالصور، لإتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة.

وأضاف عبدالباقى، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن الموجة 22 تنفذ على ثلاث مراحل خلال الفترة من 27 يناير وحتى 12 أبريل المقبل، ومقسمة كالآتي: المرحلة الأولى بدأت 27 يناير الجاري وحتى 16 فبراير المقبل، والمرحلة الثانية تبدأ من 24 فبراير وحتى 15 مارس المقبل، والمرحلة الثالثة تبدأ من 23 مارس المقبل وحتى 12 أبريل المقبل.