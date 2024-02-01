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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مرة كل أسبوع..بدء عمل لجنة مرضى الجهاز الهضمي والقولون بتأمين صحى قنا

التأمين الصحى
التأمين الصحى

 

أعلن الدكتور أشرف كمال، مدير عام فرع جنوب الصعيد للتامين الصحي بـ قنا ، عن بدء العمل بلجنة مرضى الجهاز الهضمى والقولون التقرحى بعيادة سيدى عبد الرحيم للتأمين الصحى، والمقرر عقدها مرة كل أسبوع بداية من شهر فبراير الجارى.

 

وقال كمال، إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بالتيسير علي المرضي، وتنظيم العمل بمنظومة التأمين الصحى، والخدمات المستحدثة، بالتعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للتأمين الصحى برئاسة الدكتور محمد ضاحى.

 

 

 


وأضاف مدير عام التأمين الصحى بقنا ، بأن اللجنة تضم فى عضويتها الدكتور محمد تاج الدين سعيد، استاذ الباطنة والجهاز الهضمى بجامعة جنوب الوادى، والدكتور حمدى محفوظ مصطفى، أستاذ الباطنة والجهاز الهضمى بجامعة الأزهر، والدكتور يسرى لطفى شرقاوى، مدرس الباطنة والجهاز الهضمى بجامعة جنوب الوادى، والدكتور سعيد محمد سعدالله، أخصائى باطنة مقرر اللجنة.

 

وأشار كمال، إلي أنه سوف يتم عرض المرضى على استشارى الكبد والجهاز الهضمى لطلب الفحوصات، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى العلاج البيولوجى إلى لجنة القولون التقرحى لتقييم الحالة وتأهيلها للعرض على اللجنة العليا، فيما يتم عمل قرار ثلاثى للعرض على اللجنة العليا بالنسبة للحالات التى تحتاج للعلاج المناعى" Cellecept - Neoral - azathioprine".

 

وأوضح مدير عام التأمين الصحى بـ قنا ، بأن الخدمات الجديدة تهدف لتحسين مستوى الخدمة فى هذا القطاع، لخدمة شريحة كبيرة من المواطنين وتمكينهم من تلقى أعلى مستوى من الخدمات الطبية.

 

قنا عيادة سيدى عبد الرحيم الجهاز الهضمي القولون التقرحي التأمين الصحي الخدمات الطبية

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