تعرف على قيمة الطن..محافظ قنا يعلن سعر توريد محصول قصب السكر لعام2024

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، عن سعر توريد محصول قصب السكر للعام الحالى 2024 لمصانع شركة السكر والصناعات التكميلية المصرية بسعر توريد قيمته 1500 جنيه بدل من 1100 جنيه للطن.

وتابع محافظ قنا ، مع صرف حافز توريد لموردي قصب السكر على النحو التالى، " 300 جنيه للطن في حالة توريد محصول قصب بمتوسط 30 طن للفدان، 400 جنيه للطن فى حالة توريد محصول يزيد عن 30 طن للفدان وحتى 40 طن للفدان.

وأضاف أنه فيما يتم صرف 500 جنيه حافز للطن في حالة توريد محصول يزيد عن 40 طن للفدان.

وأشار الداودي، إلى أن صرف حافز التوريد بذات القواعد لمن قاموا بالتوريد، يبدأ من بداية الموسم وذلك وفقا لما جاء في قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 22 لسنة 2024.

يذكر أن محافظة قنا ، يوجد بها ٣ مصانع لقصب السكر، أقدمها مصنع سكر نجع حمادى، يليها مصنع سكر قوص، ثم مصنع سكر دشنا ، وتنتج حوالى ثلث انتاج مصر من السكر.