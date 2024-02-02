دعم مشروعات الأمن الغذائى فى قنا بـ25 ألف كتكوت للتسمين

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مشروعات الأمن الغذائى، استقبلت اليوم ٢٥ ألف كتكوت جديد بهدف تسمينها بمحطات تسمين وتربية الدواجن، استعدادا لطرحها بالاسواق بأسعار مخفضة وتنافسية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمشروعات الأمن الغذائى بالمعنا ، لمتابعة سير العمل، وبرفقته محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطرى بقنا، وأشرف محمد الطيب، مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

تضمنت الجولة، المرور على محطة الألبان رقم ١ وعنابر تسمين الدواجن والمجزر الآلى، و اطمئن خلالها محافظ قنا على توافر جميع مستلزمات الإنتاج التي تخص روؤس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية، موجها بضرورة الاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية من الإصابات بالأمراض المعدية وتحقيق معدلات الصحة والنشاط للحيوان بما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاج عالية الجودة.

وتفقد محافظ قنا، مشروع الصوبات الزراعية، التي يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضروات"طماطم شيرى، طماطم بلدى، خيار، فلفل حار، فلفل رومى، فلفل ألوان، باذنجان أبيض وأسود" و تتم زراعتها بنظام الري الحديث بإستخدام سماد عضوي نقى، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وحث الداودى، العاملين بمنطقة المشروعات إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل بروح الفريق للاحفاظ على تلك المقدرات كونها أصول ترجع ملكيتها إلى أبناء المحافظة، مؤكداً ضرورة الحفاظ عليها وتنميتها ليس لكونها توفر غذاء أمن وصحي لأبناء المحافظة بل لدورها في توفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة.