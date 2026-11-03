محمود جهاد يقترب من العودة للتدريبات الجماعية للزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن اقتراب محمود جهاد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية رفقة زملائه، وذلك بعد قطعه شوطاً كبيراً في برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة العضلية في الفخذ الأيمن التي تعرض لها مؤخراً خلال مواجهة بترول أسيوط.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أكد الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب بدأ بالفعل خوض تدريبات منفردة بالكرة من يومين على أن ينتظم في جزء من المران الجماعي يوم الاربعاء القادم

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمته الثانية على التوالي في البطولة، بعدما سقط أمام وادي دجلة بهدف قاتل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السويس، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق آسر هاني في الدقيقة 89، ليمنح وادي دجلة ثلاث نقاط ثمينة، ويرفع رصيده إلى 6 نقاط، متصدرًا جدول ترتيب المجموعة.

في المقابل، تجمد رصيد الزمالك عند صفر من النقاط، ليتذيل ترتيب المجموعة بعد تلقيه خسارتين متتاليتين في أول جولتين من المسابقة.

وعلى صعيد منافسات الدوري المصري الممتاز، يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

موعد مباراة الزمالك ومصر للتأمين في كأس مصر

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام فريق مصر للتأمين، ضمن منافسات بطولة كأس مصر موسم 2026-2027، يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر الجاري.

وتنطلق مباراة الزمالك ومصر للتأمين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث يسعى الفريق الأبيض لتجاوز خسارته الأخيرة والعودة إلى طريق الانتصارات.