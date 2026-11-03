قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
​مصرع 4 شباب وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة في ترعة بالمنوفية
في أبوظبي.. ويتكوف بعلن جولة جديدة من الوساطة بين روسيا وأوكرانيا
مدبولي: التحولات المتسارعة في التجارة الدولية تفرض تحديات جديدة على صناعة الصلب
تعويضات مصابي العمليات الحربية.. ماذا يتضمن التعديل الجديد بعد موافقة النواب؟
مدبولي: تعزيز التعاون بين الدول يفتح أسواقًا جديدة أمام صناعة الحديد والصلب
مدبولي: صناعة الحديد والصلب ركيزة أساسية لدعم البنية التحتية وتوفير فرص العمل
مدبولي: مصر تسعى لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب
الاحتلال يقرر الاستيلاء على 26.473 دونمًا.. ومقاومة الاستيطان تحذر من التوسعات غير القانونية
الإمام الأكبر يصدر قرارًا بتشكيل لجنة عليا لاختيار قيادات جامعة الأزهر
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026: تراجع طفيف بمستهل التعاملات
12.9% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى سلوفينيا خلال أول 7 شهور من عام 2026
التقى بـ أسامة بن لادن والظواهري قبل تنفيذ العملية.. اعترافات المتهم بتفجير السفارة المصرية بإسلام آباد | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود جهاد يقترب من العودة للتدريبات الجماعية للزمالك

محمود جهاد
محمود جهاد
عبدالله هشام

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن اقتراب محمود جهاد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية رفقة زملائه، وذلك بعد قطعه شوطاً كبيراً في برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة العضلية في الفخذ الأيمن التي تعرض لها مؤخراً خلال مواجهة بترول أسيوط.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أكد الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب بدأ بالفعل خوض تدريبات منفردة بالكرة من يومين  على أن ينتظم في  جزء من المران الجماعي يوم الاربعاء القادم

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمته الثانية على التوالي في البطولة، بعدما سقط أمام وادي دجلة بهدف قاتل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السويس، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق آسر هاني في الدقيقة 89، ليمنح وادي دجلة ثلاث نقاط ثمينة، ويرفع رصيده إلى 6 نقاط، متصدرًا جدول ترتيب المجموعة.

في المقابل، تجمد رصيد الزمالك عند صفر من النقاط، ليتذيل ترتيب المجموعة بعد تلقيه خسارتين متتاليتين في أول جولتين من المسابقة.

وعلى صعيد منافسات الدوري المصري الممتاز، يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

موعد مباراة الزمالك ومصر للتأمين في كأس مصر

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام فريق مصر للتأمين، ضمن منافسات بطولة كأس مصر موسم 2026-2027، يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر الجاري.

وتنطلق مباراة الزمالك ومصر للتأمين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث يسعى الفريق الأبيض لتجاوز خسارته الأخيرة والعودة إلى طريق الانتصارات.

الزمالك نادي الزمالك محمود جهاد أخبار الزمالك فريق الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاة الفجر

ماذا يفعل المسلم بعد انتهاء صلاة الفجر؟.. 5 أعمال مستحبة تفتح أبواب الخير والبركة

دار الإفتاء

هل يقبل الله دعاء الزاني وصلاته؟.. الإفتاء توضح الموقف الشرعي

أسعار الدواجن

انخفاض البيض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر وسعر أنبوبة البوتاجاز 2026

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر وسعر أنبوبة البوتاجاز الآن

أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-11-2026

إمام عاشور

بيراميدز يرفض ضمه.. أحمد جلال يكشف سيناريو عرض إمام عاشور للبيع في الأهلي

مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي

مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي 2026.. 100 جيجابايت مقابل 150 جنيها بدءا من نوفمبر

الأهلي

4 مكاسب من فوز الأهلي على المقاولون.. بصمة عموتة وخبرة بن شرقي وأزمة إهدار الفرص

ترشيحاتنا

ثورة لوحية قادمة: "أبل" تجهز 3 أجهزة آيباد جديدة لعام 2027

نقلة نوعية.. 3 أجهزة "آيباد" جديدة من "أبل" في 2027

ماكلارين McL 6GT

ماكلارين تفاجئ الجمهور بسيارة MCL 6GT بمحرك V8 وناقل يدوي

القمة السنوية لقطاع السيارات المصري

إيجيبت أوتوموتيف.. تفاصيل أكبر قمة لتطوير صناعة السيارات في مصر

بالصور

رائحة كريهة في الثلاجة رغم تنظيفها؟ حيلة منزلية للتخلص منها

تنظيف الثلاجة
تنظيف الثلاجة
تنظيف الثلاجة

زوجة أحمد سعد تخطف الأنظار بجمالها في آخر ظهور لها

زوجة أحمد سعد تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
زوجة أحمد سعد تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
زوجة أحمد سعد تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها

مشروبات على قد الإيد.. 5 وصفات شتوية سهلة التحضير ومناسبة للميزانية

مشروبات
مشروبات
مشروبات

الأكثر انتشارا.. أسعار كيا شوما موديل 2000 المستعملة في مصر

كيا شوما موديل 2000
كيا شوما موديل 2000
كيا شوما موديل 2000

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير يكتب: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

المزيد