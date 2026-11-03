أحمد حمودة: عمر عبد العزيز أبرز مكاسب الزمالك من كأس عاصمة مصر.. وهؤلاء يستحقون الانضمام للمنتخب

أكد أحمد حمودة، نجم النادي المصري السابق، أن عمر عبد العزيز، حارس مرمى الزمالك الشاب، يعد أبرز المكاسب التي خرج بها الفريق الأبيض من مشاركته في مباريات كأس عاصمة مصر، مشبهاً إياه بالحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين.

وقال حمودة خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور إن بطولة كأس عاصمة مصر مهمة، خاصة أنها تمنح الفرق فرصة المنافسة على لقب والتأهل إلى بطولة السوبر المصري.

وأبدى نجم المصري السابق تحفظه على قرار معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، بإراحة عدد من اللاعبين أمام وادي دجلة، من أجل تجهيزهم لمواجهة مصر للتأمين في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، مؤكداً أن المباراة المقبلة لا تمثل مواجهة قوية تستدعي التضحية بمباراة وادي دجلة.

واختتم:" حسام حسن مطالب بضخ دماء جديدة للمنتخب ومحمد حمد لاعب الزمالك ومحمد عبدالله ومحمود صلاح ثنائي الأهلي يستحقون الانضمام لمنتخب مصر".

موعد مباراة الزمالك ومصر للتأمين في كأس مصر

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام فريق مصر للتأمين، ضمن منافسات بطولة كأس مصر موسم 2026-2027، يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر الجاري.

وتنطلق مباراة الزمالك ومصر للتأمين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث يسعى الفريق الأبيض لتجاوز خسارته الأخيرة والعودة إلى طريق الانتصارات.