سهام صالح: الزمالك استفاد من أزمة إيقاف القيد بتصعيد المواهب الشابة

أكدت الإعلامية سهام صالح أن الزمالك لم يحالفه الحظ خلال مواجهة وادي دجلة، التي خسرها الفريق في الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، مشيرة إلى أن العارضة والحظ ساهما في عدم خروج الفريق بالنتيجة التي كان يأملها.

الزمالك

وأوضحت سهام صالح، خلال تصريحاتها في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن الزمالك نجح في تحويل أزمة إيقاف القيد إلى فرصة لمنح اللاعبين الشباب فرصة الظهور مع الفريق الأول وإثبات قدراتهم.

وأشارت إلى تألق عدد من المواهب الواعدة، أبرزهم عمر عبدالعزيز حارس المرمى، وإيشو، وحمد، ويوسف الفرنسي، مؤكدة أن تصعيد هذه العناصر يمثل مكسبًا مهمًا للزمالك، رغم الأزمات والصعوبات التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.