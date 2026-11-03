أشعة محمد السيد تبعده عن جراحة الكاحل.. وموعد عودته لتدريبات الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن اجراء محمد السيد أجرى أشعة ، بعد تخوف من عدم تلائم الإصابة لأن في تلك الحالة كان سيضطر اللاعب للتدخل الجراحي.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، لكن جاءت نتائج الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها محمد السيد، لاعب الزمالك الشاب، مطمئنة، بعدما أثبتت حدوت تلائم في موضع الإصابة بالكاحل، ليبتعد اللاعب عن شبح التدخل الجراحي.

واختتم، يخضع محمد السيد حاليًا لبرنامج تأهيلي وعلاجي مكثف، على أن يبدأ العودة التدريجية إلى التدريبات الجماعية للزمالك خلال 10 أيام، عقب اكتمال تعافيه.

موعد مباراة الزمالك ومصر للتأمين في كأس مصر

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام فريق مصر للتأمين، ضمن منافسات بطولة كأس مصر موسم 2026-2027، يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر الجاري.

وتنطلق مباراة الزمالك ومصر للتأمين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث يسعى الفريق الأبيض لتجاوز خسارته الأخيرة والعودة إلى طريق الانتصارات.