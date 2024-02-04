وضعتها فى جوال.. تأجيل نظر قضية قـ.تل طفـ.لة بقنا لـ يونيو المقبل

قررت محكمة جنايات نجع حمادى بـ قنا، اليوم الأحد، تأجيل قضية الطفلة "ريتاج" المتهمة فيها جارتها بقت.لها، ووضعها في جوال بصندوق قمامة، بمركز نجع حمادى، لـ شهر يونيو المقبل.

تعود وقائع القضية لعام 2023 عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا ، إخطاراً بالعثور على جثة الطفلة ريتاج مقتولة داخل جوال بنطاق مركز نجع حمادى.

تبين من التحريات أن وراء إرتكاب الجريمة، شيرين.ح ٢٧ سنه، تقيم بجوار المجنى عليها، وقتلتها طمعاً فى قرطها الذهبى، حيث استدرجت الطفلة وقتلتها ووضعت جثتها فى جوال وألقت بها فى صندوق قمامة.

وبعد تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمة وإحالتها للنيابة العامة التى قررت إحالتها للمحاكمة، وجرى تمثيل الجريمة من قبل المتهمة، وأقرت بارتكابها الجريمة بغرض سرقة القرط الذهبى.

وقررت محكمة جنايات نجع حمادي، تأجيل القضية في جلستها اليوم لشهر يونيو القادم، لحين مثول المتهمة أمام هيئة المحكمة.