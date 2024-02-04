عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وضعتها فى جوال.. تأجيل نظر قضية قـ.تل طفـ.لة بقنا لـ يونيو المقبل

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات نجع حمادى بـ قنا، اليوم الأحد، تأجيل قضية الطفلة "ريتاج" المتهمة فيها جارتها بقت.لها، ووضعها في جوال بصندوق قمامة، بمركز نجع حمادى، لـ شهر يونيو المقبل.

 

تعود وقائع القضية لعام 2023 عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا ، إخطاراً بالعثور على جثة الطفلة ريتاج مقتولة داخل جوال بنطاق مركز نجع حمادى.

 

خلال الشتاء..نائب محافظ قنا يبحث ورئيس الغازات البترولية توفير كميات غاز بوتاجاز

تعرف على قيمة الطن..محافظ قنا يعلن سعر توريد محصول قصب السكر لعام2024

 

تبين من التحريات أن وراء إرتكاب الجريمة، شيرين.ح ٢٧ سنه، تقيم بجوار المجنى عليها، وقتلتها طمعاً فى قرطها الذهبى، حيث استدرجت الطفلة وقتلتها ووضعت جثتها فى جوال وألقت بها فى صندوق قمامة.

وبعد تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمة وإحالتها للنيابة العامة التى قررت إحالتها للمحاكمة، وجرى تمثيل الجريمة من قبل المتهمة، وأقرت بارتكابها الجريمة بغرض سرقة القرط الذهبى.

 

وقررت محكمة جنايات نجع حمادي، تأجيل القضية في جلستها اليوم لشهر يونيو القادم، لحين مثول المتهمة أمام هيئة المحكمة.

 

 

قنا محكمة جنايات نجع حمادى نجع حمادى ريتاج صندوق قمامة سرقة القرط الذهبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

البنوك ترفع الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير اليوم

انهيار أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 500 جنيه|ماذا حدث بعد قرار المركزي؟

موضوعات متعلقة

قنا.. مصرع شخصين وإصابة 6 فى حادث انقلاب ميكروباص بمركز نقادة

دعم مشروعات الأمن الغذائى فى قنا بـ25 ألف كتكوت للتسمين

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة لجمهور الأهلي بشأن محمد الشناوي.. تفاصيل

الأطباء تدق ناقوس الخطر.. إعداد مقترحات بشأن قانون المسئولية الطبية وإرسالها للحكومة

مرتديًا الزي العسكري.. زيلينسكي يزور الجبهة في زابوريجيا

رسميا.. الزمالك يكشف أسباب الانسحاب من صفقة مصطفى أشرف وعلاقة الأهلي بالأمر

تحد من قدرات الحوثيين.. سوناك يعلق على الضربات الأمريكية البريطانية باليمن

خسائر فادحة لأوكرانيا في 24 ساعة.. مقـ.تل أكثر من 700 جندي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 47.. 10 صور أثارت الجدل لـ زينة

خلي بالك.. سبب غير متوقع لزيادة انتشار الفيروسات

البنوك تراجع أسعار الفائدة.. وهذه أعلى 3 شهادات

رانيا يوسف تقدم دور راقصة في مسلسل جريمة منتصف الليل

فيديو

بعد الوردة والمصحف.. حقيقة زواج حورية فرغلي ونزار الفارس

لهدف غريب.. محاولة سطو مسلح على محل ذهب بتركيا |شاهد

مقطع فيديو لأردني قطع 3000 كيلو متر لأداء العمرة.. لن تتوقع كيف

طبيب تجميل ريهام سعيد: عليها فلوس.. والأخيرة ترد: أنت مش إنسان| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ