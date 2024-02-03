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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال اجتماع موسع.. محافظ قنا يتابع إجراءات حصر المعدات التابعة لمجالس المدن

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة إجراءات حصر المعدات التابعة للوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحمدى حسين، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وحسنى عيد، مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالمحافظة، وأنور ياسين، مدير إدارة شئون المجالس، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

 

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واستعرض محافظ قنا الإجراءات الجارية لصيانة هذه المعدات لتعظيم الاستفادة منها في تنفيذ الأعمال التى تخدم منظومة النظافة، كما استعرض بيانا بحصر شامل ودقيق لجميع المعدات المتواجدة بالحملات الميكانيكية بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح محافظ قنا أن البيان تضمن موقف كل معدة من حيث الكفاءة والصيانة وعرض موقف العناصر البشرية العاملة بتلك المعدات والآلات وقدرتها الفنية.

واطمأن الداودى على مراجعة جميع المعدات والسيارات والوقوف على حالتها مع عرض تقرير فني بذلك لتعظيم الاستفادة منها في تنفيذ الأعمال التي تخدم منظومة النظافة واستعداداً لمواجهة أي طوارئ.

وأكد محافظ قنا حرصه على متابعة حالة المعدات التابعة للمحافظة وإجراءات صيانتها ورفع كفاءتها للقيام بوظيفتها الأساسية بالمساهمة في أعمال تجميل ونظافة المراكز والمدن والقرى.

 

اجتماع محافظ قنا

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قنا حصر المعدات المعدات الحملات الميكانيكية العناصر البشرية السيارات

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