عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً.. صحة قنا تطلق قافلة طبية مجانية بقرية حاجر خزام بقوص

صحة قنا
صحة قنا


 

أعلن الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، عن إطلاق قافلة طبية موسعة بقرية حاجر خزام التابعة لإدارة قوص الصحية بمقر الوحدة الصحية، على مدار يومي الأربعاء والخميس ٧ و٨ فبراير.


وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا، بأن القافلة ضمن قوافل طبية شاملة تنظمها مديرية الصحة، فى القرى والنجوع، بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتى تقدم بالمجان.

 

يعتبروننا موضة قديمة.. حلاق سبعينى: الشباب يخشون تسليم رؤوسهم لمقصاتنا| شاهد

تصدى لـ"اللصوص"لمنعهم من سرقة ممتلكات الشركة فأمطروه بوابل أعيرة نارية

 

وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أن القافلة تتضمن تنظيم ندوات توعية طبية للمترددين على القافلة، حول الأمراض المختلفة وطرق التصدي لها، حفاظاً ووقاية للمواطنين من الأمراض.

ودعا بدران، المواطنين بضرورة التوجه للقافلة التى تمتد على مدار يومين لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، والإستفادة من التخصصات المتنوعة والخدمات المتكاملة للقافلة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أن القافلة تأتى فى إطار خطة الدولة "حياة كريمة " والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقري ومراكز المحافظة.


 

قنا وزارة الصحة قافلة طبية موسعة حاجر خزام قوص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته من المنتخب

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

2300 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

صحة قنا تنهي حزمة تدريبية للأطباء الجدد قبل تسليمهم العمل بالوحدات

وضعتها فى جوال.. تأجيل نظر قضية قـ.تل طفـ.لة بقنا لـ يونيو المقبل

ترشيحاتنا

وقع في شر أعماله.. كاميرا تفضح لصا حاول قتل عجوز هندية وسرقة ذهبها

تزوير توكيلات الرئاسة.. طنطاوى فى ورطة امام المحاكم..|شاهد

خلال ساعات.. الصندوق السيادي يحسم مصير طرح شركة وطنية و 4 عروض مقدمة للاكتتاب

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

اتفاق بين الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة لدعم مليون شخص في غزة

مهيب عبدالهادي: وزير الرياضة واتحاد الكرة يجتمعان الآن مع حسام حسن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الحلويات يصيب الأطفال بمرض خطير| تفاصيل

العلاج والوقاية.. عدم إنتظام ضربات القلب 

ياسمين عز تفجر مفاجأة غير متوقعة عن زواجها | تفاصيل

بالأحمر اللافت.. نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

صاحب تريند "أصغر عريس".. "عبده نجم" يفسخ خطوبته ويخطب صاحبتها| ما القصة؟

دوست فى الوحل.. خالد الصاوى يكشف أسرار مرضه وحياته الشخصية بفيلم وثائقى

ماريتا الحلاني تكشف حقيقة حملها.. تفاصيل

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ