غداً.. صحة قنا تطلق قافلة طبية مجانية بقرية حاجر خزام بقوص





أعلن الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، عن إطلاق قافلة طبية موسعة بقرية حاجر خزام التابعة لإدارة قوص الصحية بمقر الوحدة الصحية، على مدار يومي الأربعاء والخميس ٧ و٨ فبراير.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا، بأن القافلة ضمن قوافل طبية شاملة تنظمها مديرية الصحة، فى القرى والنجوع، بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتى تقدم بالمجان.

وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أن القافلة تتضمن تنظيم ندوات توعية طبية للمترددين على القافلة، حول الأمراض المختلفة وطرق التصدي لها، حفاظاً ووقاية للمواطنين من الأمراض.

ودعا بدران، المواطنين بضرورة التوجه للقافلة التى تمتد على مدار يومين لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، والإستفادة من التخصصات المتنوعة والخدمات المتكاملة للقافلة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أن القافلة تأتى فى إطار خطة الدولة "حياة كريمة " والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقري ومراكز المحافظة.



