تصدى لـ"اللصوص"لمنعهم من سرقة ممتلكات الشركة فأمطروه بوابل أعيرة نارية

بكل بسالة وشجاعة تصدى لمجموعة لصوص، حاولوا سرقة ممتلكات الشركة، معتقداً أنهم سوف يهرولون هرباً عندما يشعرون بوجوده مستيقظا لحراسة ممتلكات الشركة المكلف بتأمينها وحمايتها من أطماع اللصوص والمخربين، بصحراء نجع حمادى شمال قنا ، لكنه تحول فى لحظات إلى جثة هامدة على أيدى لصوص مخربين.

لحظات تحالف فيها الشيطان، مع لصوص لا يعرفون للدم حرمة، ولا للإنسانية طريقاً، وشاركهم مهمتهم الإجرامية فى إزهاق الروح البريئة للحارس الأمين، الذى قرر أن يقف صلباً شامخاً أمام طلقات الغدر التى صوبها نحوه لصوص لا يقدرون حرمة الدم.

محاولات موظف الأمن الشجاع، لردع المتهمين عن جريمتهم والعودة من حيث جاءوا لم تفلح مع مجموعة لصوص، استغلوا سواد الليل، لارتكاب جريمتهم السوداء، فأطلقوا أعيرتهم النارية تجاه المجنى عليه دون رحمة أو شفقة لرجل جاء من بلدته بأسيوط إلى قنا من أجل لقمة عيش حلال.

لم يتخاذل أو يتراجع انتظاراً لوصول قوة أمنية أو نجدة من زملائه فى العمل، لوقف عملية السرقة التى تشارك فيها ٦ لصوص، لكنه قرر أن يصمد وحيداً حتى يمنعهم من ارتكاب جريمتهم بحق الشركة المكلف بحراسة وحماية ممتلكاتها.

يقظة الأمن تمكنت بعد أيام قليلة من ارتكاب الجريمة، من كشف ملابسات الجريمة، وضبط المجرمين المهتمين بارتكابها، وتقديمهم للعدالة للقصاص منهم جراء جريمتهم البشعة فى حق موظف شجاع قرر الدفاع والتصدى بكل بسالة للممتلكات المكلف بحمايتها.

كانت أجهزة الأمن بقنا ، تلقت إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد مصرع محمد عمار 27 عاما، مقيم بمحافظة أسيوط، موظف أمن إدارى بشركة مصر للألومنيوم، أثناء عمله بحراسة ممتلكات تابعة للشركة.

وبتكثيف التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة كل من: بسيونى.ا ٢٤ سنه، عماد.م ٢١ سنه، مصطفى.ع ٢٠ سنه، مجدى.م ٢٤ سنه، محمد م ٢٠ سنه، أحمد.أ ١٨ سنه" جميعهم مقيمين بقربة الحلفاية التابعة لمركز نجع حمادى"، أثناء محاولته منعهم من سرقة كابلات كهرباء ومواشى تابعة للشركة.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهم بندقية آلية وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية المتنوعة، وجرى إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.