قنا.. مصرع شخصين وإصابة 6 فى حادث انقلاب ميكروباص بمركز نقادة

لقى شخصان مصرعهما و أصيب ٦ آخرون ، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام دير الأنبا ملاك بنطاق مركز نقادة.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى بنطاق مركز نقادة، نتج عنه وقوع وفيات ومصابين.



دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثث إلى المشرحة لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة، كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى طوخ بنقادة لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

جرى نقل كل من : داود رفعت زخارى 34 عاما، قسيمة تاوضروس بطرس 60 عاما، صفاء مرسي سوريال 48 عاماً، مرسي بركات ثابت 32 عاماً، سمير نظير الجندى 33 عاما، فيبس صبحي جادالله 47 عاما، بولس حشمت يوحنا، 12 عاما، وتريزه وليم حبيب 50 عاما، إلى المستشفى، من بينهم جثتين.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.